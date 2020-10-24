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Артета: «От Обамеянга ожидают, что он будет забивать в каждом матче»

сегодня, 09:54

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об игровом тонусе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

От Обамеянга ожидают, что он будет забивать в каждом матче. Это связано с тем, что он является топовым игроком, а также с тем, что он показывал в прошлом. Он должен справиться с этим, и мы здесь, чтобы поддержать его в этот трудный период.

Обамеянгу нужно получать больше возможностей для реализации своих моментов, больше доставлять и держать мяч в штрафной площади соперника, чтобы забивать голы.

Напомним, что недавно Обамеянг продлил контракт с «Арсеналом».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:04
Забьёт ещё,там и без него есть кому забивать!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:55
Этого не случится.
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