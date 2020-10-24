Артета: «От Обамеянга ожидают, что он будет забивать в каждом матче»

Главный тренер «Арсенала» рассказал об игровом тонусе нападающего .

От Обамеянга ожидают, что он будет забивать в каждом матче. Это связано с тем, что он является топовым игроком, а также с тем, что он показывал в прошлом. Он должен справиться с этим, и мы здесь, чтобы поддержать его в этот трудный период.

Обамеянгу нужно получать больше возможностей для реализации своих моментов, больше доставлять и держать мяч в штрафной площади соперника, чтобы забивать голы.