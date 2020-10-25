«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

24 октября в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.
Пресс-служба красно-белых в клубном ютуб-канале опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром прошедшей встречи.
24 октября в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.
Пресс-служба красно-белых в клубном ютуб-канале опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром прошедшей встречи.
Любой незабитый пенальти считается, как отбитый вратарем.
Любой незабитый пенальти считается, как отбитый вратарем.