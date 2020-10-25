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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Краснодаром»

сегодня, 19:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

24 октября в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.

Пресс-служба красно-белых в клубном ютуб-канале опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром прошедшей встречи.

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Все комментарии
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 19:49, ред.
Добрый вечер.
Любой незабитый пенальти считается, как отбитый вратарем.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 19:47
Есть надежда, что безбородова дисквалифицируют пожизненно и посадят за коррупцию.
Stiv28
Stiv28
сегодня в 19:46
Жаль, что на чемодане свиньи безбородой не указан вес денег.
Abris
Abris
сегодня в 19:45
Тухлая победа с подкупoм судьи.
Fides
Fides
сегодня в 19:43, ред.
Вдали пробежал иуда Безбородый с чемоданом денег с ромбиком.
Блоссия
Блоссия
сегодня в 19:42
Молодцы! Порадовали!
112910415
112910415
сегодня в 19:40
ярко, мощно ... ура !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:37
Чемпионы
makkie
makkie
сегодня в 19:36
Красивая победа, много эмоций и чистое 1-е место - что еще нужно для футбольного счастья?))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:31
Счет на табло важнее.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:25
Здравствуйте. Голкиперу Вальядолида Роберто начисленно +5 очков за пенальти незабитый Пересом, что неправильно поскольку мяч угодил в перекладину, а не был отражен вратарем. Прошу разобраться в этом небольшом недоразумении.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:20
наверное было непросто))))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 19:18
Надо было показать раздевалку,после победы Хабиба!!!!!!!Джикия то вчера об этом говорил как раз таки!!!!!!!!!!!!!!!!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:17
получается,что занос Безбородову остался за кадром
ДСА
ДСА
сегодня в 19:09
Победили и это главное.
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