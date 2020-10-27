Степашин: «К 2023 году „Динамо“ должно стать одной из лучших команд Европы»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Сочи» в 12-м туре РПЛ (3:1) и рассказал о поставленной на ближайшие годы задаче перед московским клубом.

О дебюте Сандро Шварца на посту главного тренера

Во-первых, он ещё ничего не сделал. Первый раз сегодня попробовал команду. Мне очень понравился второй тайм. Хороший, взрослый футбол. Обычно как бывает: только забьем, потом садимся к своим воротам. В матче с «Сочи» чувствовалась команда, но она сформировалась до Шварца.

Об атмосфере в раздевалке

Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдёшь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришёл?» Сейчас совсем другая атмосфера. Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Всё-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо»... Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или ещё с кем-нибудь. Правильно?

О составе и структуре «Динамо»

Безусловно, нашу команду можно считать одной из самых перспективных в лиге. 3-4 человека — это игроки сборных, которые точно будут играть в Европе. Не буду фамилии называть, хотя для себя я уже кое-кого обозначил. Может быть, понадобится ещё усиление, что, естественно, произойдёт. Самое главное, я сегодня об этом сказал Андрею Воронину, который в свое время играл, наверное, в лучшем «Динамо» после Бескова, что сегодня в клубе нет многоначалия. Сегодня есть четкая управляемая структура. Есть, условно говоря, хозяин — банк, где совет директоров возглавляет Юрий Соловьев. Есть спортивный директор, тренер, есть совет директоров. Плюс блестящий стадион. Считаю, что он лучший в Москве. Так ведь?

Яму, кстати, закроют до конца года. В будущем году её не будет. Так и запишите. Возвращаясь к теме состава, сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год — 100 лет «Динамо». Давайте, дай Бог, доживём до этого, переживём пандемию. И в 2023 году вы скажете: «А Степашин был прав — это одна из лучших команд Европы».