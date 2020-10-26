Голландец Кёйперс обслужит матч «Боруссия» Д — «Зенит»

1603706074

сегодня, 12:54

Голландская бригада арбитров будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Главным судьей матча назначен Бьорн Кёйперс. Его помощниками стали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Четвёртый судья — Сердар Гэзюбююк.