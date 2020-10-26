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Голландец Кёйперс обслужит матч «Боруссия» Д — «Зенит»

сегодня, 12:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.10.2020 в 23:00 Не начался

Голландская бригада арбитров будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей матча назначен Бьорн Кёйперс. Его помощниками стали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Четвёртый судья — Сердар Гэзюбююк.

Кёйперс является одним из самых авторитетных арбитров ФИФА. Он обслуживал финал Суперкубка УЕФА 2011 года («Барселона» — «Порту»), финал Лиги Европы 2012/2013 («Челси» — «Бенфика»), финал Лиги чемпионов 2013/2014 («Атлетико» — «Реал») и финал Лиги Европы 2017/18 («Марсель» — «Атлетико»). Кроме того, голландец работал на матчах финальной стадии чемпионатов мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России.

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Все комментарии
rus32pasha
rus32pasha
сегодня в 13:43
Да, я поддерживаю зенит всегда, но если здраво посудить то, как то обидно становится, ежегодно вливают в проект бешеные деньги, а результата в лиге чемпионов- НОЛЬ!!!
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 13:41
Не повезло с выбором судьи. Надо, чтоб в оставшихся 4 матчах судьями были: голландец Ве Лкоф, серб Иванович, немец Турбинг и итальянец Кукуяно.
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 13:25
Это издевательство над великим клубом. Ну не хотите Вилкова..так хоть Кукояна поставте.Без своих судей зеня даже Рубин не обыгрывает,дома.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:08
Интересный эпизод (совсем недавно) произошел с Бьорном Кёйперсом...он по ошибке разобрал для наставника «Рубина» Леонида Слуцкого эпизод с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом».... нидерландец не знал, что высказывает свою позицию тренеру, так как перепутал его с заместителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Леонидом Калошиным...что еще,арбитром ФИФА он стал лишь в 33 года... стоит отметить, что он много раздает желтых карточек...в декабре 2019 года судил матч между «Интером» и «Барселоной», отменив 3 гола «Интера» и получив шквал претензий к качеству работы....так что посмотрим, что он насудит...
STVA 1
STVA 1 ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 13:08
Не получится... Это не Миша Вилков.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:05
Немцам барабан кто обслужит а вот зенит предпочёл бы вилкова.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 13:00
Интересно, а Медведев обслужит Кюйперса?
Griz07
Griz07
сегодня в 12:55
Пусть его судейство будет удачным.
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