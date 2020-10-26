Голландец Кёйперс обслужит матч «Боруссия» Д — «Зенит»

Голландская бригада арбитров будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным судьей матча назначен Бьорн Кёйперс. Его помощниками стали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Четвёртый судья — Сердар Гэзюбююк.
Кёйперс является одним из самых авторитетных арбитров ФИФА. Он обслуживал финал Суперкубка УЕФА 2011 года («Барселона» — «Порту»), финал Лиги Европы 2012/2013 («Челси» — «Бенфика»), финал Лиги чемпионов 2013/2014 («Атлетико» — «Реал») и финал Лиги Европы 2017/18 («Марсель» — «Атлетико»). Кроме того, голландец работал на матчах финальной стадии чемпионатов мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России.