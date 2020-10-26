Гендиректор «Ротора»: «Судьи ошибаются в пользу наших „больших соперников“»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба подать жалобу на судейство в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Да, сегодня мы направили жалобу в Экспертно-судейскую комиссию при Президенте РФС для оценки работы судейской бригады в нашем матче против ФК «Локомотив». Несмотря на победу, мы считаем, что судейская бригада допустила ряд грубых ошибок, которые могли повлиять на итоговый результат матча.