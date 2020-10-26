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Гендиректор «Ротора»: «Судьи ошибаются в пользу наших „больших соперников“»

сегодня, 16:45

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба подать жалобу на судейство в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Да, сегодня мы направили жалобу в Экспертно-судейскую комиссию при Президенте РФС для оценки работы судейской бригады в нашем матче против ФК «Локомотив». Несмотря на победу, мы считаем, что судейская бригада допустила ряд грубых ошибок, которые могли повлиять на итоговый результат матча.

К сожалению, с самого начала чемпионата в наших матчах с «большими» командами судьи слишком много ошибаются в пользу наших соперников. В матче с «Зенитом» был спорный офсайд Дзюбы, а в матче со «Спартаком» в ЭСК признали ошибочность решения о назначении пенальти в наши ворота. Вот и по субботней игре с «Локомотивом» у нас есть вопросы как к назначенному в наши ворота пенальти, так и к грубым действиям защитников «Локомотива», которые остались безнаказанными. Речь об эпизодах, в которых сначала Зурико разбили нос в борьбе с защитником «Локомотива» Живоглядовым, а затем его же грубо остановил Мурило при выходе практически один на один. Мы, разумеется, не можем говорить о какой-то предвзятости со стороны судейского корпуса, но тенденция настораживающая. В преддверии матча с ЦСКА, хотелось бы, чтобы данная тенденция сошла на нет.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:17
Это реалии жизни, что судьи "ошибаются" в пользу "больших" соперников, и "Ротор" не исключение из этого "правила". В футболе, в пользу "больших", в реальной жизни, в пользу "власть имущих" , которые и есть и "большие-богатые" Такова жизнь....
beefs
beefs
сегодня в 17:13
правильно, нужно завалить письмами может тогда сделают какие то выводы и будут, наконец действия против судейского беспредела...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:11
Спартак в этом сезоне судьи тащат непрекрыто
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:03
Удьи "ошибаются" в пользу федуна и миллера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:02
Нормально отсудили!
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 16:57
Ну во первых, судья зассал и дал вам победу над Локо
Так как их гол был чистым, Эдер стоял сбоку и не мешал обзору вратаря, в отличии от момента с голом Ротора, где их игрок закрыл обзор Гильерме, будучи в оффсайде
Так что поменьше бы рот раззевали
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:55, ред.
Спартак, потом Краснодар, теперь Ротор. Я понял, это челлендж.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:48
Не помогло всё равно.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 16:48
Судьи всегда ошибается
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