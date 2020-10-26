Гендиректор «Ротора»: «Судьи ошибаются в пользу наших „больших соперников“»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба подать жалобу на судейство в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).
Да, сегодня мы направили жалобу в Экспертно-судейскую комиссию при Президенте РФС для оценки работы судейской бригады в нашем матче против ФК «Локомотив». Несмотря на победу, мы считаем, что судейская бригада допустила ряд грубых ошибок, которые могли повлиять на итоговый результат матча.
К сожалению, с самого начала чемпионата в наших матчах с «большими» командами судьи слишком много ошибаются в пользу наших соперников. В матче с «Зенитом» был спорный офсайд Дзюбы, а в матче со «Спартаком» в ЭСК признали ошибочность решения о назначении пенальти в наши ворота. Вот и по субботней игре с «Локомотивом» у нас есть вопросы как к назначенному в наши ворота пенальти, так и к грубым действиям защитников «Локомотива», которые остались безнаказанными. Речь об эпизодах, в которых сначала Зурико разбили нос в борьбе с защитником «Локомотива» Живоглядовым, а затем его же грубо остановил Мурило при выходе практически один на один. Мы, разумеется, не можем говорить о какой-то предвзятости со стороны судейского корпуса, но тенденция настораживающая. В преддверии матча с ЦСКА, хотелось бы, чтобы данная тенденция сошла на нет.
Так как их гол был чистым, Эдер стоял сбоку и не мешал обзору вратаря, в отличии от момента с голом Ротора, где их игрок закрыл обзор Гильерме, будучи в оффсайде
Так что поменьше бы рот раззевали
Так как их гол был чистым, Эдер стоял сбоку и не мешал обзору вратаря, в отличии от момента с голом Ротора, где их игрок закрыл обзор Гильерме, будучи в оффсайде
Так что поменьше бы рот раззевали