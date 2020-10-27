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Уткин: «Организм Вилкова может накапливать Божью росу»

сегодня, 14:40

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о судье Михаиле Вилкове на фоне завершения карьеры арбитра Алексея Еськова.

Судья Еськов закончил. Причин мы не знаем. Но хронологически это произошло после испытания на полиграфе.

Странно было бы это не увязывать, правда? Еськов молод и свеж, с чего б еще. Я готов был бы допустить, что у него подросли дети и стали задавать вопросы типа «Папа, что тебе кричат с трибун?» – но сейчас трибуны не в той заполненности, чтобы это было критично.

То есть самая очевидная гипотеза – то ли пойман на лжи, то ли путался в показаниях, так или иначе Еськов заканчивает в связи с утратой доверия. Доверия.

При этом судья Вилков на прошлой неделе получил полное оправдание в эпизоде (не стану пересказывать, уже писал на той неделе, дело-то шумное было!), хотя в процессе разбора эпизода Вилков дважды солгал. Что удостоверено видео.

Именно солгал. Это не вопрос трактовки эпизода. Как же это объяснить? Я долго думал об этом и нашел единственный вариант.

Братцы! Очевидно, что судья Вилков уникален. И его организм способен вырабатывать и накапливать в мочевом пузыре такое уникальное вещество, как Божья роса. Другого такого человека на земле пока нет (или он не установлен).

Большая удача, что глава КДК Артур Григорьянц столь же уникален, и чувствительность кожи его лица, а возможно, и глазной роговицы, позволила установить, что Вилков вырабатывает именно Божью росу. Химанализ ведь не проводился, мы бы знали. Так что установить можно было лишь дедовским способом.

Приношу свои извинения заблаговременно, но иного истолкования возвращения к работе судьи-лжеца я не могу себе представить. Так что отныне я усматриваю в решении КДК только отвагу. Надо ведь было решиться на проверку.

А Михаил «Божья роса» Вилков, конечно, должен работать. Он уникален. Вот бы найти парня, который мог бы плеваться красной ртутью.

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Брулин
Брулин
сегодня в 15:24
Просто Вилков конкретный питерский судья, никогда не забуду как он в спорной ситуации фола удалил Бийола в матче с голубыми, что позволило им сравнять счёт.
nubom
nubom
сегодня в 15:18
Вилков успешно сдает все экзамены, необходимые для поступления в кабинет министров...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:08
У Зенита и так с игрой сейчас все плохо, а если убрать еще и Вилкова, то команда вообще может впасть в кататонический шок.
Нет, за Вилкова будут впрягаться до последнего
makkie
makkie
сегодня в 15:04
А Михаил «Божья роса» Вилков, конечно, должен работать.
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Тонкий подкол недоарбитра, зачём Уткину :)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:54
Уткин это позор околофутбола!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:53
Не было особого приказа Путина уволить.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:51
А Еськова разве только полиграфом мучали???...и что даже сыворотку правды не вводили???....а вот с Вилковым надо бы электрический стул использовать или на плохой конец вспомнить 90-ые паяльник, утюг....
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 14:49
Вилков это гордость судейского корпуса)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:47
Вилков неподсуден - однозначно.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:45
Вилков лучший арбитр!
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