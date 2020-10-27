Самедов: «Желаю „Локо“ отобрать очки у „Баварии“, но шансов немного»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Есть ли у «Локомотива» возможность забрать очки у «Баварии»? По крайней мере, хочется им этого пожелать, но шансов немного. В любом случае, надо верить в команду. Тот же «Ротор» три дня назад приехал и обыграл «железнодорожников» в гостях, так что все возможно. Может, они тоже сейчас возьмут и удивят нас.
Не помешает ли «Локомотиву» это поражение в РПЛ эмоционально? Да нет, мне кажется, не помешает, это внутренние дела, и они поправимы. Надо понимать, что шансов не так много, объективно говоря. Понятно, что придется много времени проводить в обороне и посмотрим, может, получатся хорошие контратаки. И еще нужно понять, в каком состоянии приедет «Бавария», как они вообще отнесутся к «Локомотиву». Ну и свои трибуны будут помогать москвичам, думаю.
Ранее ожиданиями от матча с «Баварией» поделился главный тренер «Локо» Марко Николич.