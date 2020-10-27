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Самедов: «Желаю „Локо“ отобрать очки у „Баварии“, но шансов немного»

сегодня, 14:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Есть ли у «Локомотива» возможность забрать очки у «Баварии»? По крайней мере, хочется им этого пожелать, но шансов немного. В любом случае, надо верить в команду. Тот же «Ротор» три дня назад приехал и обыграл «железнодорожников» в гостях, так что все возможно. Может, они тоже сейчас возьмут и удивят нас.

Не помешает ли «Локомотиву» это поражение в РПЛ эмоционально? Да нет, мне кажется, не помешает, это внутренние дела, и они поправимы. Надо понимать, что шансов не так много, объективно говоря. Понятно, что придется много времени проводить в обороне и посмотрим, может, получатся хорошие контратаки. И еще нужно понять, в каком состоянии приедет «Бавария», как они вообще отнесутся к «Локомотиву». Ну и свои трибуны будут помогать москвичам, думаю.

Ранее ожиданиями от матча с «Баварией» поделился главный тренер «Локо» Марко Николич.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:24, ред.
Отобрать очки?)...если только солнцезащитные....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:16
Зачем желать то, на что нет шансов....
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