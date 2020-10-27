Самедов: «Желаю „Локо“ отобрать очки у „Баварии“, но шансов немного»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Есть ли у «Локомотива» возможность забрать очки у «Баварии»? По крайней мере, хочется им этого пожелать, но шансов немного. В любом случае, надо верить в команду. Тот же «Ротор» три дня назад приехал и обыграл «железнодорожников» в гостях, так что все возможно. Может, они тоже сейчас возьмут и удивят нас.