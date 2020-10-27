Сёмин: «Какие советы могу дать „Локо“? Пусть Кикнадзе делает наставления»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники сыграют с «Баварией».
Включу сегодня вечером телевизор и посмотрим, как сыграет команда.
Какие советы могу дать игрокам «Локомотива»? У них есть генеральный директор, пусть он и дает наставления.
9 защитников, Дзюба как лежачий полицейский поперёк поля и чемоданчик в судейской.
9 защитников, Дзюба как лежачий полицейский поперёк поля и чемоданчик в судейской.