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Сёмин: «Какие советы могу дать „Локо“? Пусть Кикнадзе делает наставления»

сегодня, 13:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники сыграют с «Баварией».

Включу сегодня вечером телевизор и посмотрим, как сыграет команда.

Какие советы могу дать игрокам «Локомотива»? У них есть генеральный директор, пусть он и дает наставления.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 14:36
Пеп не панацея)
Legend 6
Legend 6 ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 14:27
При Семаке бы не раскатали.
9 защитников, Дзюба как лежачий полицейский поперёк поля и чемоданчик в судейской.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 14:16
ну тут не важно хоть сёмин хоть гвардиолу поставь,бавария раскатает локо при любом тренере
морозз
морозз
сегодня в 14:07
Что то пропало в Локомотиве с уходом Сёмина, нет надёжности и уверенности в завтрашнем дне!
David Young
David Young
сегодня в 13:57
Сёмин намекнул, что раз он им стал не нужен в какой-то момент (руководству), то пусть теперь сами и разбираются. Видно, что в отличии от экспертов, у Юрия Павловича нет мечт о взятии очков в этом матче (во всяком случае, не видно никаких оптимистических слов).
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:55
ждём печальный итог игры и уход кики))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:50
Кому нужны его советы!
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