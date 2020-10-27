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Черданцев: «У „Локомотива“ есть шанс в матче с „Баварией“»

сегодня, 14:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» свои турнирные задачи выполнила. Она разгромила «Атлетико» со счетом 4:0. После такого сомнений в выходе немцев из группы лично у меня нет. Поэтому предстоящий матч для гостей вовсе не является ключевым, в котором нужно выигрывать во что бы то ни стало. Поэтому не вижу для «Баварии» необходимости ломать себе ноги, биться за каждый мяч, сражаться. Не исключаю, что ключевые игроки получат отдых.

Это значит, что у «Локо» есть шанс. Здесь вопрос только в мотивации. А у «Локомотива» настрой будет запредельный. Команда провела неплохой матч в Зальцбурге. Если Николич умудрится продолжить беспроигрышную серию, то он будет в полном порядке и будет чувствовать себя более чем уверенно. Конечно, «Локомотив» с точки зрения мотивации будет выглядеть предпочтительнее немецкого клуба.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:38
Ну если Чердак сказал, то это усЁ...обыграем немчуру в сухую и с разгромным счетом...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:38
Послушай этого эксперДа и сделай наоборот)
Mangur
Mangur
сегодня в 14:35
Локомотив победит. Верим
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