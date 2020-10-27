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Роналду не сыграет против «Барселоны»

сегодня, 22:57
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Сообщается, что португалец вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист находится на карантине.

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Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 23:38
Ювентус справится
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:27
Я думаю, что Ювентус как минимум не проиграет, но это не значит, что Роналду им не нужен и это не большая потеря для них.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 23:26
Думаешь без него не справятся?
BarSlona
BarSlona
сегодня в 23:17
Ныряющий трус , спецом бегал искал заразу своими мароканскими талантами
Agamaga
Agamaga
сегодня в 23:11
Это по ходу не коронавирус, а Марокканская зараза....
Не может футболист столько дней болеть ковидом.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 23:09
Неизвестно в какой форме он бы был, после карантина. Может это и лучше для Ювентуса и хуже для Барселоны.
mangox22
mangox22
сегодня в 23:06
Повезло Юве
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:05
Болезнь не щадит лучших ... дайверов...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:04
Все ждали дуэль гомик vs гномик
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:00
жаль .но этого и стоило ожидать))
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 23:00
Очень даже нужен.
David Young
David Young
сегодня в 22:58
К этому всё и шло, надеюсь на то, что и Роналду, и Месси, сыграют в ответном матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:58
Он и не нужен!
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