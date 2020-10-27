Роналду не сыграет против «Барселоны»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Сообщается, что португалец вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист находится на карантине.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Сообщается, что португалец вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Футболист находится на карантине.
Не может футболист столько дней болеть ковидом.
Не может футболист столько дней болеть ковидом.