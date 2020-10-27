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Агуэро может пропустить месяц из-за травмы

сегодня, 10:04

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Серхио Агуэро рискует пропустить около месяца из-за травмы.

Если вы не играли четыре или пять месяцев из-за проблемы с коленом, то всегда есть риск получить травму, когда возвращаетесь в игру.

Мы постарались справиться с ситуацией наилучшим образом, выпуская его на 50 минут на поле, но этого оказалось недостаточно, чтобы войти в правильный ритм.

Надеюсь, что он вернется как можно скорее. Все зависит от самой травмы. В лучшем случае он вернется через 10-15 дней, но восстановление может занять и месяц.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:17
Мдааа уж.. опять без напа остаемся(( кун в последнее время только и делает, что лечится((
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:12
В МЛС Куну пора))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:05
Не так и много, как могло было быть.
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