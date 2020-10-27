Агуэро может пропустить месяц из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что нападающий рискует пропустить около месяца из-за травмы.

Если вы не играли четыре или пять месяцев из-за проблемы с коленом, то всегда есть риск получить травму, когда возвращаетесь в игру.

Мы постарались справиться с ситуацией наилучшим образом, выпуская его на 50 минут на поле, но этого оказалось недостаточно, чтобы войти в правильный ритм.

Надеюсь, что он вернется как можно скорее. Все зависит от самой травмы. В лучшем случае он вернется через 10-15 дней, но восстановление может занять и месяц.