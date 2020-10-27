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сегодня, 18:39

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом.

На данный момент у функционера наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Он будет находиться на самоизоляции не менее 10 дней.

Накануне игрок «Аталанты» Алехандро Гомес заявил, что его товарищ по команде Йосип Иличич впал в депрессию из-за того, что заболел коронавирусом.