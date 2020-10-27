Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом.
На данный момент у функционера наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Он будет находиться на самоизоляции не менее 10 дней.
Накануне игрок «Аталанты» Алехандро Гомес заявил, что его товарищ по команде Йосип Иличич впал в депрессию из-за того, что заболел коронавирусом.
Скорейшего возвращения в строй.
Скорейшего возвращения в строй.
прям скороговорка для развития дикции...
Здоровья!...хорошо, что легкие симптомы...
прям скороговорка для развития дикции...
Здоровья!...хорошо, что легкие симптомы...