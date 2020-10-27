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Инфантино заразился коронавирусом

сегодня, 18:39

Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом.

На данный момент у функционера наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Он будет находиться на самоизоляции не менее 10 дней.

Накануне игрок «Аталанты» Алехандро Гомес заявил, что его товарищ по команде Йосип Иличич впал в депрессию из-за того, что заболел коронавирусом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:09
Для вируса все равны.
Скорейшего возвращения в строй.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 19:07
беспредел продолжается
shlomo
shlomo
сегодня в 19:01
Здоровья....а то футбол остался без руководства...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:59
Здоровья и скорейшего выздоровления.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:54, ред.
Здоровья ему!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:50
😂😂😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:49
Выздоравливай фантомас!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:49
Инфантино инфицировался коронавирусной инфекцией...
прям скороговорка для развития дикции...
Здоровья!...хорошо, что легкие симптомы...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:48
Вот и лысый попался!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:47
Здоровья Лысому)
beefs
beefs
сегодня в 18:39
корона никого не щадит...
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