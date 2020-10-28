Киммих: «Повезло, что мы не пропустили ещё с контратак „Локомотива“»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была трудовая победа. Мы показали не лучшую свою игру. Футболисты «Локомотива» играли неплохо. Мы быстро открыли счёт, в некотором роде создали его из ничего. Затем у нас было много моментов решить исход матча, но мы их не реализовали. Во втором тайме они создали несколько контратак, нам повезло, что мы не пропустили. Несколько раз мы не самым лучшим образом располагались при длинных передачах со стороны соперника. К счастью, они не смогли удачно разыграть те моменты. Мы принимаем эту победу, хотя знаем, что показали не блестящую игру.