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Киммих: «Повезло, что мы не пропустили ещё с контратак „Локомотива“»

сегодня, 01:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была трудовая победа. Мы показали не лучшую свою игру. Футболисты «Локомотива» играли неплохо. Мы быстро открыли счёт, в некотором роде создали его из ничего. Затем у нас было много моментов решить исход матча, но мы их не реализовали. Во втором тайме они создали несколько контратак, нам повезло, что мы не пропустили. Несколько раз мы не самым лучшим образом располагались при длинных передачах со стороны соперника. К счастью, они не смогли удачно разыграть те моменты. Мы принимаем эту победу, хотя знаем, что показали не блестящую игру.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:47
Били достаточно, но ни одного акцентированного удара. Все какие то слабенькие .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:34
Спасибо Зе Луишу!!!
mangox22
mangox22
сегодня в 01:30
повезло что игроки кривоноггие
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:30
возможно что и повезло
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