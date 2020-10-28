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Нойер: «„Локомотив“ играл хорошо. Это был тяжёлый матч»

сегодня, 02:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы довольны результатом. Это был тяжёлый матч. Нам пришлось сделать много для того, чтобы взять три очка. «Локомотив» играл хорошо, они компактно располагались. У нас было несколько моментов, мы могли всё решать намного раньше. После 1:1 мы были немного растеряны. В целом мы довольны, в том числе и тем, как нам удалось вернуться в игру. Мы верим в себя, в дух команды. В целом наш игровой стиль заключается в том, чтобы располагаться как можно выше и атаковать соперника на его половине поля. Мы играли против быстрых футболистов, и то, что они могут что-то создать, совершенно нормально.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:37
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