Нойер: «„Локомотив“ играл хорошо. Это был тяжёлый матч»

Вратарь «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы довольны результатом. Это был тяжёлый матч. Нам пришлось сделать много для того, чтобы взять три очка. «Локомотив» играл хорошо, они компактно располагались. У нас было несколько моментов, мы могли всё решать намного раньше. После 1:1 мы были немного растеряны. В целом мы довольны, в том числе и тем, как нам удалось вернуться в игру. Мы верим в себя, в дух команды. В целом наш игровой стиль заключается в том, чтобы располагаться как можно выше и атаковать соперника на его половине поля. Мы играли против быстрых футболистов, и то, что они могут что-то создать, совершенно нормально.