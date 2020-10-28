Влашич: «Чувствую, что могу забивать 1-2 гола в каждом матче»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем физическом состоянии в нынешнем сезоне РПЛ.
Мы очень хорошо играем и часто побеждаем. За последние девять матчей мы ошиблись лишь однажды, когда проиграли «Локомотиву». ЦСКА вышел на второе место в таблице РПЛ, и я думаю, дальше все будет только лучше.
В матче с «Арсеналом» у меня было девять ударов по воротам, в матче с «Динамо» — 7 или 8. Я чувствую, что могу забивать 1-2 гола в каждом матче. У меня много шансов, а это очень важно, потому что я могу реализовывать моменты.
Я хочу сделать все, чтобы помочь команде победить. Если при этом я стану еще и лучшим бомбардиром, то это будет здорово. Но результат команды важнее.
Напомним, что Влашич попал в символическую сборную 12-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру».
Удачи Николе в последующих матчах за ЦСКА.
Всем здоровья.
Удачи Николе в последующих матчах за ЦСКА.
Всем здоровья.