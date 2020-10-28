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Влашич: «Чувствую, что могу забивать 1-2 гола в каждом матче»

сегодня, 11:10

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем физическом состоянии в нынешнем сезоне РПЛ.

Мы очень хорошо играем и часто побеждаем. За последние девять матчей мы ошиблись лишь однажды, когда проиграли «Локомотиву». ЦСКА вышел на второе место в таблице РПЛ, и я думаю, дальше все будет только лучше.

В матче с «Арсеналом» у меня было девять ударов по воротам, в матче с «Динамо» — 7 или 8. Я чувствую, что могу забивать 1-2 гола в каждом матче. У меня много шансов, а это очень важно, потому что я могу реализовывать моменты.

Я хочу сделать все, чтобы помочь команде победить. Если при этом я стану еще и лучшим бомбардиром, то это будет здорово. Но результат команды важнее.

Напомним, что Влашич попал в символическую сборную 12-го тура РПЛ по версии «Соккер.ру».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:59
Влашич на данный момент - несомненный лидер атак ЦСКА . Парень умеет все. У него и отличная обводка, поставленный удар, прекрасно видит поле. Никогда не жадничает , если видит , что партнер в лучшей позиции находится. За последний год Никола очень сильно прибавил. Несколько раз просто вытаскивал команду. Надеюсь, что этот сезон парень доиграет в ЦСКА, а потом Европа. Желающих приобрести парня будет остаточно . Главное , чтобы обошелся без травм.
Удачи Николе в последующих матчах за ЦСКА.
Всем здоровья.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:55
Обычно после таких публичных заявлений следует игровой спад...
sv_1969
sv_1969 ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 11:40
Больше бреда и не написать! У Коней в отличии от "лучшего" клуба есть игра в которой Никола несомненно играет ведущую роль , но и без других игроков он не потащил бы в одиночку!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 11:35
Один Влашич и тащит коней. Без него болтались бы в середине таблицы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:35
Согласен. Максимум до конца сезона, ну или после Евро , если оно состоится конечно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:27
забыл добавить - " Если шнурки хорошо завяны будут..."
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:26
Это он может и ещё кое-что.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Думаю это его последний сезон у Вас!Никола перерос нашу пешеходную лигу!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:24
Парень просто молодец!!! Да и остальные за ним тянутся - это хорошо.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:10
Никола, и я в тебя верю!
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