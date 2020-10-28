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Валуев: «Борьба „Зенита“ должна быть на ножах и зубах»

сегодня, 12:49
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом».

Мы уже играли с «Боруссией», было всякое и в ту, и в другую сторону. Ей богу, даже не знаю, что сегодня произойдет. Если рассуждать, можем ли мы еще зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов, то эта борьба должна быть на ножах и зубах.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:28
Сегодня всё решится,болеем за наших!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:21
Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза!
Чтоб не достатся спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах,
Мы покидали тонущий корабль.
LOpp
LOpp ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 13:17
пожалейте Азмуна
112910415
112910415
сегодня в 13:17
интересная, оригинальная мысль
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:15
Коля думает, что это бокс.
makkie
makkie ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:15
Валуев красно-белый, забавно :)))))
VAN ARM
VAN ARM ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 13:14
да он по площади больше и вероятность отскока выше)))
VAN ARM
VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:14
что то свисток слишком спокоен)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:12
ну раз депутат сказал то придётся)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 13:11
Этот гражданин (Валуев), судя по его словам - идеальный депутат Госдумы. Там как раз не надо думать и понимать смысл сказанного. При том он не понимает главного. Футбол - это игра и одной "борьбой на зубах" здесь ничего не добьешься. А с игрой у Зенита проблемы, ку сожалению, как у Валуева с речью.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 13:05
А я чувствую, что в топе комментов будет опять такой (на чемпионате видел, нормально он меня уронил) - "Давайте признаем, сегодня все было против Зенита - судья не Вилков, соперник не Сочи. Ну как можно играть в таких условиях?"
Вообще, думаю такой комментарий будет актуален для такого Зенита в каждой игре, где не будет таких комфортных условий
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:04
Ну раз в футбол не умеют, пусть пробуют на ножах..
Gunslinger
Gunslinger ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
сегодня в 13:04
Не дождётесь.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:01
А я бы назначил Валуева тренером в Зенит....думаю, что игра преобразилась бы
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 12:59
Борьбы не будет! Игра в одну рамку,жду 5 минимум от Дортмунда.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:54, ред.
На ножах и зубах Зенит порежут и искусают...
FROBI
FROBI
сегодня в 12:52
Дзюба с имплантами - это что-то новое ))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:52
Валуева надо вместо Дзюбы поставить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:50
И не поспоришь...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:50
Не смогут они)))
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