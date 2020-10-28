Валуев: «Борьба „Зенита“ должна быть на ножах и зубах»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом».
Мы уже играли с «Боруссией», было всякое и в ту, и в другую сторону. Ей богу, даже не знаю, что сегодня произойдет. Если рассуждать, можем ли мы еще зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов, то эта борьба должна быть на ножах и зубах.
Чтоб не достатся спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах,
Мы покидали тонущий корабль.
Чтоб не достатся спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах,
Мы покидали тонущий корабль.
Вообще, думаю такой комментарий будет актуален для такого Зенита в каждой игре, где не будет таких комфортных условий
Вообще, думаю такой комментарий будет актуален для такого Зенита в каждой игре, где не будет таких комфортных условий