Валуев: «Борьба „Зенита“ должна быть на ножах и зубах»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом».

Мы уже играли с «Боруссией», было всякое и в ту, и в другую сторону. Ей богу, даже не знаю, что сегодня произойдет. Если рассуждать, можем ли мы еще зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов, то эта борьба должна быть на ножах и зубах.