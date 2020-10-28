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Фанатам «Спартака» отказали в проведении мероприятия к 15-летию движения

сегодня, 16:20

Фанатское объединение и движение болельщиков «Спартака» 28 октября празднует своё 15-летие.

«Фратрия» в своём твиттере сообщила об отказе властей выдать разрешение на проведение праздничного мероприятия. Акция должна была состояться у домашнего стадиона «Спартака» — «Открытие Арены».

«Сегодняшнее мероприятие, посвященное 15-летию Фратрии, сорвано. Мы делали все, что могли, подключали все свои ресурсы. У властей не было законных оснований мероприятие запретить, но они просто не выдали разрешение!

Чтобы никого не подвести под аресты, мы всё отменяем. Организаторы мероприятия выбились из сил за этот месяц подготовки и бесконечных совещаний. Благодарим всех, кто собирался сегодня, кто помогал, и просим прощения, что мы не смогли решить все до конца», — говорится в заявлении «Фратрии».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:30
FROBI
FROBI
сегодня в 16:23
Отказали... Это свинство! )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:23
Полицейское государство ! Что тут ещё скажешь ?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:21
ну что же, так бывает...
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