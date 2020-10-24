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ЦСКА сообщил о сокращении билетных программ на домашние матчи

сегодня, 16:40

ЦСКА объявил, что количество зрителей на двух ближайших домашних матчах будет сокращено. Это связано с полученными вчера вечером рекомендациями Роспотребнадзора.

Для удобства владельцев абонементов приобретение билетов на матч против «Динамо» (Загреб) упрощено. Теперь для покупки билета на сайте клуба, после авторизации, достаточно просто ввести данные своего абонемента. Приоритетный период покупки билетов для владельцев абонементов на этот матч продлен на один день, до 26 октября включительно.

Еще раз обращаем ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил нахождения на стадионе, а именно по соблюдению социального дистанцирования и ношению масок.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:29
Немудрено, богатеи всех пррезаражают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:24
Поболеем за вас дома,только побеждайте!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:16
Вполне ожидаемо всвязи с ковидом.
drug01
drug01
сегодня в 16:55
Значит опасность не миновала
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:48
жаль что полупустой стадион(((((
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:46
ну и хорошо гончаренковский фуибол очень уныл
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:44
Что поделаешь....жизнь такая наступила из за ковида.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:44
Это их проблемы.
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