ЦСКА сообщил о сокращении билетных программ на домашние матчи

ЦСКА объявил, что количество зрителей на двух ближайших домашних матчах будет сокращено. Это связано с полученными вчера вечером рекомендациями Роспотребнадзора.

Для удобства владельцев абонементов приобретение билетов на матч против «Динамо» (Загреб) упрощено. Теперь для покупки билета на сайте клуба, после авторизации, достаточно просто ввести данные своего абонемента. Приоритетный период покупки билетов для владельцев абонементов на этот матч продлен на один день, до 26 октября включительно.

Еще раз обращаем ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил нахождения на стадионе, а именно по соблюдению социального дистанцирования и ношению масок.