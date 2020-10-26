Фанаты «Шальке» раскритиковали игроков клуба, сравнив их со свиньями

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сегодня, 13:27

Болельщики «Шальке» выразили своё негодование после поражение команды в рурском дерби против дортмундской «Боруссии» (0:3).

Фанаты гельзенкирхенского клуба вывесили на стадионе оскорбительный баннер, адресованный футболистам команды:

Даже свиньи Тённиса демонстрируют больше борьбы, чем вы.

Баннер является отсылкой к главе наблюдательного совета своего клуба Клеменсу Тённису, который владеет мясокомбинатами. Летом болельщики «Шальке» требовали отставки немецкого предпринимателя, выступая с заявлениями о том, что «Шальке» создавался как клуб шахтёров и рабочих, а глава совета не следует этим идеалам. Именно Тённис в октябре 2006 года заключил контракт с «Газпромом», который стал спонсором немецкой команды.

«Шальке» занимает 17-е место в Бундеслиге после пяти туров, имея в своём активе всего одно очко. Разница забитых и пропущенных мячей клуба составляет 2:19.