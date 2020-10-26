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Фанаты «Шальке» раскритиковали игроков клуба, сравнив их со свиньями

сегодня, 13:27
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Болельщики «Шальке» выразили своё негодование после поражение команды в рурском дерби против дортмундской «Боруссии» (0:3).

Фанаты гельзенкирхенского клуба вывесили на стадионе оскорбительный баннер, адресованный футболистам команды:

Даже свиньи Тённиса демонстрируют больше борьбы, чем вы.

Баннер является отсылкой к главе наблюдательного совета своего клуба Клеменсу Тённису, который владеет мясокомбинатами. Летом болельщики «Шальке» требовали отставки немецкого предпринимателя, выступая с заявлениями о том, что «Шальке» создавался как клуб шахтёров и рабочих, а глава совета не следует этим идеалам. Именно Тённис в октябре 2006 года заключил контракт с «Газпромом», который стал спонсором немецкой команды.

Фанаты «Шальке» раскритиковали игроков клуба, сравнив их со свиньями

«Шальке» занимает 17-е место в Бундеслиге после пяти туров, имея в своём активе всего одно очко. Разница забитых и пропущенных мячей клуба составляет 2:19.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:49
Судя по результатам игроки тянут на хомячков, а не на свиней.
David Young
David Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Шальке-04 пора стать внегазпромовским клубом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:46
Тедеска всю карьеру свиней тренируют
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:43
Прекрасный повод прекратить финансирование клуба "Газпромом". Полнейшая дискредитация российской кампании. А также прекратить другие непрофильные расходы последней, которых немеряно.
David Young
David Young
сегодня в 13:42
LOpp
LOpp
сегодня в 13:35
фанаты имеют право на такое заявление. Шальке не знает побед в 20 матчах кряду.
311
311
сегодня в 13:31
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