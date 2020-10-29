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Быстров: «Сегодня „Краснодар“ сделал всё, что мог на данный момент»

сегодня, 00:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» (0:4).

Всё было понятно ещё до игры, ведь уже тогда были известны игроки, заявленные на матч. «Краснодар» сегодня боролся, но команда потеряла лидеров из-за травм. Может, мы и могли на что-то рассчитывать, но в Лиге чемпионов не бывает такого, когда команда выходит играть расслабленной — каждый матч как последний.

Сегодня «Краснодар» сделал всё, что мог на данный момент. У Сафонова было несколько моментов, когда он не выручил, хотя должен был. Этот матч нужно воспринимать как бесценный опыт, несмотря на то что он печальный. Даже такой результат пойдет команде на пользу.

Если вернутся травмированные игроки «Краснодара», а те, кто играл сегодня, будут в лучшей форме, то команда сможет хорошо сыграть с «Севильей».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:45
До победы ещё далеко
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:43
Вот так бывает
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:28
по ставке все было понятно
Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:20
Без беспредела не обошлось
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