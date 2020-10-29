Быстров: «Сегодня „Краснодар“ сделал всё, что мог на данный момент»

Бывший футболист сборной России прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» (0:4).

Всё было понятно ещё до игры, ведь уже тогда были известны игроки, заявленные на матч. «Краснодар» сегодня боролся, но команда потеряла лидеров из-за травм. Может, мы и могли на что-то рассчитывать, но в Лиге чемпионов не бывает такого, когда команда выходит играть расслабленной — каждый матч как последний.

Сегодня «Краснодар» сделал всё, что мог на данный момент. У Сафонова было несколько моментов, когда он не выручил, хотя должен был. Этот матч нужно воспринимать как бесценный опыт, несмотря на то что он печальный. Даже такой результат пойдет команде на пользу.

Если вернутся травмированные игроки «Краснодара», а те, кто играл сегодня, будут в лучшей форме, то команда сможет хорошо сыграть с «Севильей».