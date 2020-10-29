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Мусаев — об ошибке Сафонова: «Любой вратарь в мире ошибается»

сегодня, 00:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ошибку голкипера Матвея Сафонова в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4), которая привела к первому пропущенному голу «быков».

Я не хотел бы сейчас говорить об ошибках конкретных футболистов, мы все вместе добиваемся побед, все вместе проигрываем. Матвей очень много нас выручал, мы набрали много очков благодаря его игре. Он сильный парень, ничего страшного, любой вратарь в мире ошибается и завтра с холодной головой мы это разберем. Думаю, что он будет только сильнее, каждый вратарь должен через это пройти.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 00:50
челси в спаде так ушатали. что уж дальше что говорить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:20
А кто не ошибался!
Faustello
Faustello
сегодня в 00:12
Ничего, через это тоже надо пройти и прочувствовать.
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