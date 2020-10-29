Мусаев — об ошибке Сафонова: «Любой вратарь в мире ошибается»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал ошибку голкипера в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4), которая привела к первому пропущенному голу «быков».

Я не хотел бы сейчас говорить об ошибках конкретных футболистов, мы все вместе добиваемся побед, все вместе проигрываем. Матвей очень много нас выручал, мы набрали много очков благодаря его игре. Он сильный парень, ничего страшного, любой вратарь в мире ошибается и завтра с холодной головой мы это разберем. Думаю, что он будет только сильнее, каждый вратарь должен через это пройти.