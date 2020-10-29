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Олич: «Влашич практически в каждой игре забивает или ассистирует»

сегодня, 10:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо20:55 Не начался

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич похвалил полузащитника москвичей Николу Влашича накануне матча против загребского «Динамо» в Лиге Европы.

Влашич — самый опасный в составе ЦСКА. Практически в каждой игре забивает, ассистирует. Он с самого начала чемпионата в отличной форме. Не только в ЦСКА, но и в сборной. У него отличный удар с обеих ног. В клубе Никола играет как второй нападающий. В сборной же он больше игрок середины поля. В ЦСКА у него есть свобода действий, и именно на нем надо сконцентрироваться футболистам «Динамо». У Влашича такое движение, что он постоянно находится между линиями, и поэтому против него очень тяжело играть.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:48
Влашич - универсал с большой буквы. Он как свободный художник на поле. Может и под нападающими сыграть и выдвинуться на острие атаки. Он просто неудержим , постоянно смещается то на левый фланг, то на правый, то в центре феерит. Эти его перемещения и не дают возможности опекать его персонально. Соперники его просто теряют , а Никола этим прекрасно пользуется. И отдает передачи , и сам много забивает. Однозначно - лидер атак ЦСКА. Будем надеяться, что и сегодня парень себя проявит.
Всем здоровья.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 10:47
Влашич Топ игрок. Спасибо селекционному отделу ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:41
Никола просто машина!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 10:41
Влашич на сегодняшний день самый лучший в ЦСКА.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 10:41
Влашич в одиночку тащит коней.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:40
Сегодня надо забить,
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