Олич: «Влашич практически в каждой игре забивает или ассистирует»

Бывший игрок ЦСКА похвалил полузащитника москвичей накануне матча против загребского «Динамо» в Лиге Европы.

Влашич — самый опасный в составе ЦСКА . Практически в каждой игре забивает, ассистирует. Он с самого начала чемпионата в отличной форме. Не только в ЦСКА , но и в сборной. У него отличный удар с обеих ног. В клубе Никола играет как второй нападающий. В сборной же он больше игрок середины поля. В ЦСКА у него есть свобода действий, и именно на нем надо сконцентрироваться футболистам «Динамо». У Влашича такое движение, что он постоянно находится между линиями, и поэтому против него очень тяжело играть.