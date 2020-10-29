Олич: «Влашич практически в каждой игре забивает или ассистирует»

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич похвалил полузащитника москвичей Николу Влашича накануне матча против загребского «Динамо» в Лиге Европы.
Влашич — самый опасный в составе ЦСКА. Практически в каждой игре забивает, ассистирует. Он с самого начала чемпионата в отличной форме. Не только в ЦСКА, но и в сборной. У него отличный удар с обеих ног. В клубе Никола играет как второй нападающий. В сборной же он больше игрок середины поля. В ЦСКА у него есть свобода действий, и именно на нем надо сконцентрироваться футболистам «Динамо». У Влашича такое движение, что он постоянно находится между линиями, и поэтому против него очень тяжело играть.
Всем здоровья.
Всем здоровья.