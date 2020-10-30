Червиченко: «Минимум 4 победы „Спартак“ одержал с помощью арбитров»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча бывшей команды против «Ростова» в 13-м туре РПЛ .

Многое будет зависеть от того, кто и как будет судить матч. Ведь «Ростов» — наиболее пострадавший от судейских ошибок коллектив. А в пользу «Спартака» люди со свистком, напротив, чаще всего принимают странные решения. Было одно против — в первом туре с «Сочи» (2:2). Потом «Спартак» поднял шум, и уже минимум четыре победы они одержали при помощи арбитров. При этом я считаю, что «красно-белые» способны победить «Ростов» и без судейства в свою пользу. Я бы сказал, что судьи оказывают москвичам медвежью услугу. В целом команда заслуженно лидирует и действительно играет лучше всех в этом сезоне. Им помогать — только дискредитировать успехи. Если, конечно, сам клуб не решил подстраховаться.