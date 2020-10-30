25 ударов – ноль голов. ЦСКА не смог обыграть загребское «Динамо»

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сегодня, 00:15

Из всех еврокубковых бойцов из России у ЦСКА на этой неделе было больше всего шансов победить. Не получилось. «Соккер.ру» — об итоге матча с загребским «Динамо».

Вряд ли кто-то ждал триумфа «Локомотива» над «Баварией», а «Краснодара» — над «Челси» даже с учетом домашних стадионов российских команд. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что нынешний «Зенит» в Дортмунде побьет местную «Боруссию». Но уж надеяться-то на успех ЦСКА в домашнем матче со скромным загребским «Динамо» можно было! Ан нет. Все зря. И тут не повезло.

Именно про невезение чаще всего будут говорить, обсуждая этот матч. Ведь ЦСКА в разы больше ударов нанес, они были гораздо точнее, чем редкие, как улыбка Акинфеева, попытки «Динамо» пробить. Но мяч не шел, не летел, не полз – никак не хотел попадать в ворота. И в везении ли тут дело? Скорее оборонительной организации гостей хватило, чтобы не позволять армейцам из комфортных позиций наносить эти удары, после хорошей подготовки. Почти все они были исполнены второпях, не из самых удобных положений. Не хватало доводки и решения зарождающейся комбинации. Суета и сумбур при давлении на ворота не давали игрокам ЦСКА хладнокровно и четко разбираться в ситуациях. Отсюда много пальбы, но бессмысленной в итоге. Причем и в первом, и во втором тайме примерно равное число ударов армейцы нанесли. Правда, во второй половине острота и из движения ушла куда-то. Выдохлись.

Отдельные проблески гениальности у некоторых исполнителей ЦСКА оказались бесполезными. Да, мы знали, что Влашич – яркий лидер команды, тащит на себе всю организацию игры, много обостряет. Ничего нового в этой игре не узнали. Эти все характеристики сами по себе не работают. Да, мы знали, что Эджуке невероятно быстроног и стремителен. Но способности к реализации моментов у него от этого не прибавилось. Да, мы знали, что Кучаев и Марадишвили могут старательно работать, делать большой объем задач, но эти их трудовые подвиги ничего не дали в результате. Да, мы знали, что Магнуссон и Дивеев могут подключаться к атакам и быть надежными в обороне, если их тревожить не чаще, чем вахтера в пустующем летнем общежитии. Это тоже не работало на результат. И в итоге мы имеем вроде как приятное впечатление от действий игроков команды, которые оправдали ожидания, но горькое послевкусие от итогового результата. Тяжелое преодоление себя «Локомотива» смотрелось более живо, чем эти «правильные» старания.

Цифры матча

Удары по воротам (в створ): 25 (7) – 6 (1)​

Разительная разница по главному показателю остроты. ЦСКА практически все время бомбардировал владения «Динамо». При этом, конечно, армейцам явно не хватало точности. При 25 ударах в направлении ворот все-таки семь точных попаданий выглядят не очень убедительными. При этом еще семь ударов были заблокированы, а 11 оказались совсем неточными. Зато становится понятнее, в кого играл «Зенит» в Дортмунде. Почти такое же соотношение цифр. Только «Динамо» — не «Зенит», и все-таки один удар в створ ворот Акинфеева нанести смогло. Еще три удара были заблокированы, два оказались неточными. Самым бьющим на поле, разумеется, стал Влашич, который предпринял семь попыток. Но только его исполнительского мастерства не хватило. Еще шесть ударов на счету Эджуке, пять – у Чалова.

Обводки (фолы): 18 (7) – 13 (12)

О нехватке качественного обострения за счет комбинаций говорит частое применение дриблинга со стороны обеих команд. В обводки пытались идти и те, и другие очень охотно, используя индивидуальное мастерство и стремясь спасти все в одиночку. При этом успешность обводок армейцев выше – 72 процента против 59. Чаще других у ЦСКА успешно использовал этот атрибут Эджуке – восемь раз. По три обводки у Влашича и Марадишвили. Поэтому с уходом Эджуке острота немного снизилась. В целом рывков стало меньше. У «Динамо» за этот компонент отвечал в основном Петкович – три обводки, по две у целой группы игроков, включая Адеми, который создал немало хлопот.

Владение мячом (точность передач): 52% (84%) – 48% (83%)

А вот это уже интереснее. При таком тотальном превосходстве ЦСКА по ударам не видно какого-то явного преимущества по показателю давления, такому как владение мячом. Да, чуть больше он держался у армейцев. Но не критично. То есть у «Динамо» была возможность отдышаться, подержать мяч, отойти от своих ворот. Более того, показатель точности передач у соперников вовсе равный. И весьма неплохой. Что говорить о минимизации рисков при работе с мячом у ЦСКА и «Динамо». Возможно, армейцам стоило более агрессивно напирать и предпринимать креативные шаги, которые могли бы поставить гостей в тупик. Здесь же мы видим, что несмотря на обстрел ворот, «Динамо» структурно не валилось, не рассыпалось и не прижималось, о чем отчасти говорят и слова наставника хорватской команды, который доволен тем, как его подопечные сработали против главной угрозы армейцев.

Слова

Зоран Мамич (главный тренер «Динамо» Загреб):

ЦСКА был достойным соперником. Игра была жесткой, итоговый результат справедлив. Можем отметить особенно игру Франьича, он очень хорошо блокировал Влашича. Это замечательный футболист, невозможно было его полностью остановить.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Сложно упрекнуть команду. Играли достаточно качественно. Хорошо смотрелись в атаке. Создали много подходов. Где-то не хватало последнего паса, где-то торопились. Мы были лучше сегодня и ближе к победе. В первом тайме мы были гораздо ближе к штрафной соперника. Во втором пропало движение. Игроки группы атаки открывались назад, вглубь. Просто не хватало забитого мяча. Забили бы – раскрыли бы игру более явно.

Показательные цифры

1. Всего один раз ЦСКА выиграл в восьми последних матчах в еврокубках. Армейцы стали забывать это ощущение. На их счету на этом отрезке помимо единственной победы четыре ничьи и три поражения.

1. Четыре российских клуба на этой неделе в еврокубках забили один мяч на всех. Причем случилось это в самом неожиданном матча – «Локомотива» с «Баварией» (1:2). Отличился Антон Миранчук. ЦСКА не смог в Лиге Европы забить загребскому «Динамо» (0:0), «Зенит» в Лиге чемпионов не смог забить дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Краснодар» — «Челси» (0:4).