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Гришин: «У Эджуке огромный потенциал»

сегодня, 01:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил игру форварда армейцев Чидеры Эджуке после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

У Эджуке огромный потенциал. Да, пока у него есть проблемы с реализацией, но если бы их не было, то он бы поехал играть в Англию или Испанию, а не в РПЛ. С ним ещё нужно поработать над рядом технических элементов, но в перспективе нигериец способен вырасти в сильного форварда. Думаю, его можно будет перепродать с хорошей прибылью (Прим. — ЦСКА купил 22-летнего игрока у «Херенвена» за 12 млн долларов).

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:52
ДОлжен парень прибавить.
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