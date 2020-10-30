Гришин: «У Эджуке огромный потенциал»

Бывший игрок ЦСКА оценил игру форварда армейцев после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

У Эджуке огромный потенциал. Да, пока у него есть проблемы с реализацией, но если бы их не было, то он бы поехал играть в Англию или Испанию, а не в РПЛ . С ним ещё нужно поработать над рядом технических элементов, но в перспективе нигериец способен вырасти в сильного форварда. Думаю, его можно будет перепродать с хорошей прибылью (Прим. — ЦСКА купил 22-летнего игрока у «Херенвена» за 12 млн долларов).