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Ганчаренко: «Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке»

вчера, 23:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

Сложно слова в упрёк сказать. Качественно играли. Хорошо смотрелись в атаке, как и в прошлых играх. Создали много предпосылок, но не забили. Где-то торопились с ударом, где-то не хватило последнего.

В первом тайме мы ближе играли к штрафной соперника, поэтому моментов было больше. Во втором тайме где-то пропало движение, которое было в прошлых матчах. Плюс нам не хватало открываний за спину. Во втором тайме игроки меньше открывались за спину, а наоборот открывались к центру поля.

По тому, как мы играли в атаке, претензий у меня нет. Мы и три забиваем, и пять. Сегодня не хватило забитого гола. Гол мог бы раскрыть игру, тогда, возможно, бы нам было полегче.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 00:22
Хорошо смотрятся девочки на подиуме или жаренные караси на сковородке!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 00:14
Хорошо смотрелись, а забить не смогли, лучше плохо смотреться, и забивать.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ zdeniss (раскрыть)
сегодня в 00:14
Вот именно с мертвым Динамо не получилось не беда , главное верить в нашего гуру Гончаренко может лет через 20 станем свидетелями великой победы!
мангo
мангo ответ mr.Nekto (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
А когда из года в год нет игры и так 4 года, то кому уподобляться и чем ты в этом отличаешься от спартачей ?
zdeniss
zdeniss
сегодня в 00:11, ред.
В комментах - одно нытьё! Не забили! Ничего, забьют! Играли первым номером, вату не катали, темп хороший! По воротам били? Не пропустили? ТАК держать! Только по-точнее в завершении, без суеты.
мангo
мангo ответ mr.Nekto (раскрыть)
сегодня в 00:09
а за вранье и неудачи что с ними делали ?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:07
8 игр - 3 очка! РПЛ - это круть! ЦСКА 2 из трёх заработал. Так что это пока лучший наш клуб в еврокубках. И играли неплохо, но когда же, наконец, научатся попадать по воротам?
mr.Nekto
mr.Nekto ответ kts (раскрыть)
сегодня в 00:05
Карпин и Евсеев бывает говорят, и что, тебе помогает? По мне так хорошая мина при плохой игре - это правильно. Паникеров в военное время вообще расстреливают...
mr.Nekto
mr.Nekto ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:59
Не уподобляйтесь спартачам, которых из года в год круговоротит от "Наконец-то-тренер-поставил-игру-мы- чемпионы" до "Ааа-все-пропало-седьмое-место- меняем-тренера"!!
alexamit
alexamit
вчера в 23:59
Гони этого зулуса к е...ной матери опять в саванну!Вторую игру по воротам попасть не может.И дай отдохнуть Влашичу-парень пашет,как в кузовном цехе ЗиЛа!А вообще из всех наших дармоедов вы смотрелись лучше всех!Удачи в оставшихся матчах!И не слушайте бомжей-у них разлив желчи на всю Россию,болотные бездари!
kts
kts
вчера в 23:51
Да хоть бы один сцуко сказал - мы обо76ись! Нет же б.. Играли качественно. Не тренеры а клоуны у нас
mr.Nekto
mr.Nekto
вчера в 23:51
А у меня, уважаемый ВМ, претензий сегодня нет как раз к защите, а к нападению - масса. Плотный акцентированный удар был за матч один !!! У Влашича. Срочно всех на стрельбище, тренировать удары.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:47, ред.
Лучше бы хреново 1-0 сыграли...А теперь выход из группы под вопросом.Максимум со второго места.Тем более,что наступает ежегодный период упадка игры ЦСКА.И никакие вливания игроков ,боюсь,этого не скорректируют.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:46
Не о том ты думаешь🤗
Лучше беспокойся как бы вашим
Не проиграть третью игру подряд, только уже Лацио...
kingoffam
kingoffam ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 23:45
Тебе в свидетели Иеговы надо.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:44
Уфа ждёт Семака там место уже занято.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:43
Командное движение было хорошее, Динамо Загребу не давали вздохнуть. Ещё поправить прицел все будет тип топ.
kingoffam
kingoffam ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:43
Не-не,пусть будет!Он вас выведет к светлому будущему)))
kingoffam
kingoffam
вчера в 23:41
Всё-таки Бульбаренко эпический клован.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
Остальные игры надо обязательно выигрывать!
мангo
мангo
вчера в 23:37
Да свали ты уже наконец проходимец. Уфе нужен тренер и Пухлякова своего не забудь.
Насмешник
Насмешник
вчера в 23:35
Видимо бестолковая суета около штрафной и удары мимо ворот в ЦСКА считаются качественной хорошей игрой в атаке. Ну, ок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:34
Счёт на табло, а там нули. Травокуры дома встряли, вы попадёте под горячую руку...
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:33, ред.
Сегодня хоть приятно было смотреть на бодрую игру ЦСКА.
Не то что вчера на пешеходов с трехэтажным автобусом
Ну и плюс только ЦСКА принес очки в капилку страны.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:31
Для Уфы может и качественно)) Динамо вообще не бегало играли с бодуна
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 23:30
К сожалению, футбол это не фигурное катание - за артистизм баллов не дают.
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 23:29
Витя..наконец то тебе дали бабки..купили игроков..а результат..Короче..иди на баррикады,батьку скидывай. Или в Батэ. Только отвали от нас.
David Young
David Young
вчера в 23:25
Для победы этого не хватило. Интересно, когда будет победа ЦСКА в этот розыгрыш ЛЕ, и будет ли вообще.
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