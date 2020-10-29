Ганчаренко: «Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

Сложно слова в упрёк сказать. Качественно играли. Хорошо смотрелись в атаке, как и в прошлых играх. Создали много предпосылок, но не забили. Где-то торопились с ударом, где-то не хватило последнего.

В первом тайме мы ближе играли к штрафной соперника, поэтому моментов было больше. Во втором тайме где-то пропало движение, которое было в прошлых матчах. Плюс нам не хватало открываний за спину. Во втором тайме игроки меньше открывались за спину, а наоборот открывались к центру поля.

По тому, как мы играли в атаке, претензий у меня нет. Мы и три забиваем, и пять. Сегодня не хватило забитого гола. Гол мог бы раскрыть игру, тогда, возможно, бы нам было полегче.