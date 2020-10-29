Ганчаренко: «Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).
Сложно слова в упрёк сказать. Качественно играли. Хорошо смотрелись в атаке, как и в прошлых играх. Создали много предпосылок, но не забили. Где-то торопились с ударом, где-то не хватило последнего.
В первом тайме мы ближе играли к штрафной соперника, поэтому моментов было больше. Во втором тайме где-то пропало движение, которое было в прошлых матчах. Плюс нам не хватало открываний за спину. Во втором тайме игроки меньше открывались за спину, а наоборот открывались к центру поля.
По тому, как мы играли в атаке, претензий у меня нет. Мы и три забиваем, и пять. Сегодня не хватило забитого гола. Гол мог бы раскрыть игру, тогда, возможно, бы нам было полегче.
Лучше беспокойся как бы вашим
Не проиграть третью игру подряд, только уже Лацио...
Лучше беспокойся как бы вашим
Не проиграть третью игру подряд, только уже Лацио...
Не то что вчера на пешеходов с трехэтажным автобусом
Ну и плюс только ЦСКА принес очки в капилку страны.
Не то что вчера на пешеходов с трехэтажным автобусом
Ну и плюс только ЦСКА принес очки в капилку страны.