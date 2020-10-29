ГлавнаяНовости

Чалов: «Ничего страшного не произошло. У нас ещё 4 игры в группе»

вчера, 23:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает — это футбол. Ничего страшного не произошло. У нас ещё 4 игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

Очень удивился, когда узнал результат матча между «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» (1:4). Это говорит о том, что у нас равная группа и нет аутсайдеров.

Все новости
25 ударов – ноль голов. ЦСКА не смог обыграть загребское «Динамо»
Сегодня, 00:15Сергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии1
Ганчаренко: «С Эджуке мы работаем, корректируем его открывания»
Вчера, 23:36 Комментарии6
Ганчаренко: «Мы играли качественно, хорошо смотрелись в атаке»
Вчера, 23:22 Комментарии25
Джикия: «За время самоизоляции наточил свои навыки в быту»
Вчера, 21:06 Комментарии6
Кожемякин: «В „Локомотиве“ собраны самые сильные футболисты РПЛ»
Вчера, 20:21 Комментарии19
Генич: «Не исключаю, что между Семаком и Дзюбой есть конфронтация»
Вчера, 19:03 Комментарии56
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:28
Всё самое страшное произошло вчера,в ЛЧ,где ни одна наша команда не смогла сыграть даже вничью,вот где ужас!
Насмешник
Насмешник
сегодня в 00:18
Вот это пофигизм!
Ваще-то комментарий должен быть таким: "Я зол и расстроен. Я нападающий и моя работа забивать голы. Мне не удалось забить. Мне также не удалось помочь забить партнерам. Это печально."
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:04
Сливайте воду и цепляйтесь за матчи РПЛ,иначе и тут будет привычная "позднеосенняя-раннезимняя " яма.
mondial18
mondial18
сегодня в 00:02
хорошо, что не 4 года
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:01
Действительно. Да и не выйдем, ничего страшного)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:58
Прав Федя, очки заработали
Классную атакующую игру показали
Не то что вчера пешеходы с трехэтажным автобусом.
drug01
drug01
вчера в 23:57
Можно пролететь!
офигенный
офигенный
вчера в 23:56
офинеть он оптимист
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100