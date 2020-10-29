Чалов: «Ничего страшного не произошло. У нас ещё 4 игры в группе»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).
Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает — это футбол. Ничего страшного не произошло. У нас ещё 4 игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.
Очень удивился, когда узнал результат матча между «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» (1:4). Это говорит о том, что у нас равная группа и нет аутсайдеров.
Ваще-то комментарий должен быть таким: "Я зол и расстроен. Я нападающий и моя работа забивать голы. Мне не удалось забить. Мне также не удалось помочь забить партнерам. Это печально."
Ваще-то комментарий должен быть таким: "Я зол и расстроен. Я нападающий и моя работа забивать голы. Мне не удалось забить. Мне также не удалось помочь забить партнерам. Это печально."
Классную атакующую игру показали
Не то что вчера пешеходы с трехэтажным автобусом.
Классную атакующую игру показали
Не то что вчера пешеходы с трехэтажным автобусом.