Чалов: «Ничего страшного не произошло. У нас ещё 4 игры в группе»

Нападающий ЦСКА подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:0).

Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает — это футбол. Ничего страшного не произошло. У нас ещё 4 игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

Очень удивился, когда узнал результат матча между «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» (1:4). Это говорит о том, что у нас равная группа и нет аутсайдеров.