Скрипник: «„Заря“ наиграла на голы, но „Брага“ исполняет иначе, чем мы»

Главный тренер «Зари» прокомментировал домашнее поражение от «Браги» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Проиграли очень хорошей команде, техничной. У «Браги» очень хорошие футболисты, сыгранные. Очень жаль, что в первой пятиминутке остались в раздевалке, а не вышли на поле. После двух пропущенных мячей сбросили груз и начали играть. Было чувство, что это наш максимум. То, что проходит в УПЛ , не проходит в Лиге Европы, а сразу наказывается острым моментом или голом.

Наиграли на голы, но наше исполнение и исполнение «Браги» отличаются. В то же время у меня не может быть больших претензий к команде, я не могу её ругать. Желание было, хотелось, игралось, были моменты и хороший комбинационный футбол, к которому мы всегда стремимся. Но качество соперника было выше.

Единственный камень в наш огород – почему включились после 0:2, а не с первых минут. Почему не работали так, как в последние 60 минут. С каждой минутой уходила вера, что мы вернёмся в игру. Гол на последней минуте – витаминка, но не таблетка, после которой мы ожили. Есть грань, которую мы не можем переступить и забить. Нам не хватает этого.