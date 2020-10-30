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Артета: «Пепе не хватает стабильности»

сегодня, 06:17
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб ДандолкДандолкМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Дандолком» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением о своём подопечном Николя Пепе. 25-летний форвард вышел в стартовом составе, отличился голом и был заменён на 62-й минуте.

Зная Нико, не думаю, что Пепе сильно беспокоит его ценник.

Важно, чтобы он был в лучшей форме каждую неделю. Думаю, он сам понимает, что способен на большее, и мы здесь чтобы помочь ему. Да, многие матчи он начинал со скамейки, но, честно говоря, во многих эпизодах он выглядел лучше других.

Важно найти стабильность в играх, чтобы принимать правильные решения во многих и многих эпизодах. Это не имеет ничего общего с его отношением к работе. Он много рискует и является очень креативным игроком, что самое сложное в футболе.

Но иногда всё дело в простых вещах: передачах, количестве моментов, которые он может создать, а затем принять верное решение, завершении атак, позиции внутри штрафной. Вот где ему не хватает стабильности. Но мы работаем над этим и надеемся, что вскоре он будет делать всё это намного эффективнее.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:29
Для Дандолка вполне сойдёт.
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