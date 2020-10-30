Артета: «Пепе не хватает стабильности»

Главный тренер «Арсенала» после победы над «Дандолком» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением о своём подопечном . 25-летний форвард вышел в стартовом составе, отличился голом и был заменён на 62-й минуте.

Зная Нико, не думаю, что Пепе сильно беспокоит его ценник.

Важно, чтобы он был в лучшей форме каждую неделю. Думаю, он сам понимает, что способен на большее, и мы здесь чтобы помочь ему. Да, многие матчи он начинал со скамейки, но, честно говоря, во многих эпизодах он выглядел лучше других.

Важно найти стабильность в играх, чтобы принимать правильные решения во многих и многих эпизодах. Это не имеет ничего общего с его отношением к работе. Он много рискует и является очень креативным игроком, что самое сложное в футболе.

Но иногда всё дело в простых вещах: передачах, количестве моментов, которые он может создать, а затем принять верное решение, завершении атак, позиции внутри штрафной. Вот где ему не хватает стабильности. Но мы работаем над этим и надеемся, что вскоре он будет делать всё это намного эффективнее.