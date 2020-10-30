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Варди: «Когда день наш, „Лестер“ может обыграть кого угодно»

сегодня, 06:41
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)1 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Нападающий «Лестера» Джейми Варди прокомментировал выездную победу над АЕКом (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Думаю, в первом тайме «Лестер» был лучше. [Во втором тайме] они отыграли один мяч и стали оказывать некоторое давление на нас, но мы сдержали их, очень качественно отработав в обороне.

Это непросто, у нас не самый большой состав, но мы побеждаем и показываем хорошую игру. Мы продолжаем быть сплочённой командой и это можно заметить по таким матчам.

Верим, что можем далеко продвинуться в этом турнире. Мы просто хотим идти дальше, в каждом матче мы выкладываемся на все сто. Если день наш, то мы можем обыграть кого угодно. Так что мы с нетерпением ждём следующих матчей.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:22
Действительно Лестер под настроение может обыграть кого угодно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16
А когда не ваш?)
shlomo
shlomo
сегодня в 06:48
Молодцы...хорошо провели встречу
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