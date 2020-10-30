Варди: «Когда день наш, „Лестер“ может обыграть кого угодно»

Нападающий «Лестера» прокомментировал выездную победу над АЕКом (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Думаю, в первом тайме «Лестер» был лучше. [Во втором тайме] они отыграли один мяч и стали оказывать некоторое давление на нас, но мы сдержали их, очень качественно отработав в обороне.

Это непросто, у нас не самый большой состав, но мы побеждаем и показываем хорошую игру. Мы продолжаем быть сплочённой командой и это можно заметить по таким матчам.

Верим, что можем далеко продвинуться в этом турнире. Мы просто хотим идти дальше, в каждом матче мы выкладываемся на все сто. Если день наш, то мы можем обыграть кого угодно. Так что мы с нетерпением ждём следующих матчей.