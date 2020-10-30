Браим Диас: «Ибрагимович мне как старший брат»

Полузащитник «Милана» дал комментарий после победы над «Спартой» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы и высказался о взаимодействии со . Диас открыл счёт в матче, забив с передачи шведского форварда.

У нашей команды всё очень хорошо, и мы хотим продолжать в том же духе. Златан? Он мне как старший брат. Даёт мне советы. А совет, исходящий от игрока, который делает разницу в мировом футболе, всегда приветствуется и имеет особую ценность.

Я хочу и дальше отдавать всё ради этого великого клуба. Мы все очень рады тому, что делаем, и я счастлив быть здесь. Думаю, сейчас я стал более стабильно показывать свой уровень. Рад за сегодняшний гол.