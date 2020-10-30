ГлавнаяНовости

Браим Диас: «Ибрагимович мне как старший брат»

сегодня, 07:25
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 0Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаМатч завершен

Полузащитник «Милана» Браим Диас дал комментарий после победы над «Спартой» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы и высказался о взаимодействии со Златаном Ибрагимовичем. Диас открыл счёт в матче, забив с передачи шведского форварда.

У нашей команды всё очень хорошо, и мы хотим продолжать в том же духе. Златан? Он мне как старший брат. Даёт мне советы. А совет, исходящий от игрока, который делает разницу в мировом футболе, всегда приветствуется и имеет особую ценность.

Я хочу и дальше отдавать всё ради этого великого клуба. Мы все очень рады тому, что делаем, и я счастлив быть здесь. Думаю, сейчас я стал более стабильно показывать свой уровень. Рад за сегодняшний гол.

Все новости
Гаттузо: «Побороться за Скудетто? Мы хотим вернуться в ЛЧ, а там посмотрим»
Сегодня, 07:50 Комментарии2
Скрипник: «„Заря“ наиграла на голы, но „Брага“ исполняет иначе, чем мы»
Сегодня, 07:36 Комментарии1
Варди: «Когда день наш, „Лестер“ может обыграть кого угодно»
Сегодня, 06:41 Комментарии4
Артета: «Пепе не хватает стабильности»
Сегодня, 06:17 Комментарии2
Роджерс: «„Лестер“ мог повести 3:0 в начале второго тайма»
Сегодня, 05:55 Комментарии2
Каррера: «У АЕКа были моменты в обоих таймах с „Лестером“»
Сегодня, 05:05 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:33
Так постарше будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100