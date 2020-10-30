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Семёнов — о критике: «Если допустил ошибку, то новости вообще не читаю»

сегодня, 21:46

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал, как реагирует на критику в свой адрес на интернет-ресурах.

Стараюсь не разговаривать с семьей про футбол. Вообще стараюсь абстрагироваться от каких-то интернет-ресурсов. Если я допустил где-то ошибку, то новости вообще не читаю. Пара дней, потом прихожу в себя. У меня есть тренер, который укажет мне на ошибки.

Помню, отец супруги, а он профессиональный тренер по баскетболу, как-то указывал на мои ошибки. Я сказал: «Алексей Викторович, все, хорош. Знаю, где я добежал или не добежал». Не люблю такую критику слушать.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:34
Каждая критика если она конструктивная которая указывает Андрею Семёнову на его ошибки и предлагает как их исправить, и впредь не допускать, то к ним нужно прислушиваться. А тем более когда это делает профессиональный человек своему зятьку, который не любит слушать критику в свой адрес. Знать и исправлять это самое главное что должен делать игрок которому доверили место в сборной страны.
alex074
alex074
сегодня в 22:22
Вообще абсолютно параллельно на таких, типо футболистов, которые на самом деле из себя вообще ничего не представляют. Был бы достойным игроком, играл бы в европе, а не в БОЛОТЕ, под названием РПЛ
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:52
критиканов много
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:52
И это правильно...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 21:48
Интересно же почитать критику о себе. ))))
mangox22
mangox22
сегодня в 21:47
это правильный подход
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