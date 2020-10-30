Семёнов — о критике: «Если допустил ошибку, то новости вообще не читаю»

Защитник «Ахмата» и сборной России рассказал, как реагирует на критику в свой адрес на интернет-ресурах.

Стараюсь не разговаривать с семьей про футбол. Вообще стараюсь абстрагироваться от каких-то интернет-ресурсов. Если я допустил где-то ошибку, то новости вообще не читаю. Пара дней, потом прихожу в себя. У меня есть тренер, который укажет мне на ошибки.

Помню, отец супруги, а он профессиональный тренер по баскетболу, как-то указывал на мои ошибки. Я сказал: «Алексей Викторович, все, хорош. Знаю, где я добежал или не добежал». Не люблю такую критику слушать.