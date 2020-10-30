ГлавнаяНовости

Генич высказался на тему скандальной шутки Казанского о Тедеско

сегодня, 22:07

Комментатор Константин Генич отреагировал на решение «Спартака» направить письмо в адрес руководства «Матч ТВ» с просьбой дать оценку шутке Дениса Казанского о главном тренере Доменико Тедеско.

Первое место прилично давит на «Спартак». Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошел с ума.

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» в рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».

Все новости
Талалаев о клубах РПЛ в ЛЧ: «Балетное судейство сыграло негативную службу»
Сегодня, 22:42 Комментарии0
Семёнов — о критике: «Если допустил ошибку, то новости вообще не читаю»
Сегодня, 21:46 Комментарии6
Рассказов: «Я готов бороться с Мозесом за место в составе „Спартака“»
Сегодня, 18:20 Комментарии35
Махатадзе: «Есть цель попасть в основу „Локомотива“»
Сегодня, 16:29 Комментарии4
Ширко: «Ростовчане стали намного сильнее и ощутили вкус еврокубков»
Сегодня, 16:15 Комментарии14
Тедеско: «Соболев уже тренируется с командой. Мозес в группе»
Сегодня, 15:00 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 22:41
а в чем соль этой шутки то? или поймут только красные? ))) по мне так глупость сказал какую то
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:39
Что случится, если Казанскому отрубят голову? Голова будет комментировать еще 5 минут. И пошутит про Тедеско...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:36
то на колени встают )))то с юмором проблемы)))))))
ABir
ABir
сегодня в 22:30
Он бы про свою родню так пошутил
офигенный
офигенный
сегодня в 22:24
офигеть раздули
Zak11
Zak11
сегодня в 22:21
На мой взгляд не стоило реагировать. Формат такой. И жесткие шутки там не только в адрес Тедеско летят. Надо было как то спокойнее отнестись.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:14
Вот это точно сошли с ума((
mangox22
mangox22
сегодня в 22:13
Пора Спартаку спеститься на землю.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:10
Вот уж ког не считаю за эксперта и порядочного человека.
Ему место для диферамб зегиту в первые туры чемпа
David Young
David Young
сегодня в 22:08
Своеобразная шутка.

Как сторонний момент, вспомнился пользователь Soccer с ником Казанский.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100