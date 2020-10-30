Генич высказался на тему скандальной шутки Казанского о Тедеско

Комментатор Константин Генич отреагировал на решение «Спартака» направить письмо в адрес руководства «Матч ТВ» с просьбой дать оценку шутке Дениса Казанского о главном тренере Доменико Тедеско.
Первое место прилично давит на «Спартак». Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошел с ума.
В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» в рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».
https://www.youtube.com/watch?v=12zhtIrHGyk
Ему место для диферамб зегиту в первые туры чемпа
Ему место для диферамб зегиту в первые туры чемпа
Как сторонний момент, вспомнился пользователь Soccer с ником Казанский.
Как сторонний момент, вспомнился пользователь Soccer с ником Казанский.