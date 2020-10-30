Генич высказался на тему скандальной шутки Казанского о Тедеско

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сегодня, 22:07

Комментатор Константин Генич отреагировал на решение «Спартака» направить письмо в адрес руководства «Матч ТВ» с просьбой дать оценку шутке Дениса Казанского о главном тренере .

Первое место прилично давит на «Спартак». Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошел с ума.

В эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» в рубрике «Лига плохих футбольных шуток» Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще 5 минут. И выпустит Бакаева».