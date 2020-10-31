Червиченко: «Безбородов разве что форму „Спартака“ на поле не надевает»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча бывшей команды против «Ростова» в 13-м туре РПЛ вновь затронул тему судейства.

В прошлом туре получили удовольствие наблюдать работу таких персонажей, как Левников, хотя это ещё куда ни шло, и такого демона, как Безбородов (Прим. — оба отстранены от судейства в РПЛ на неопределённый срок за ошибки в матче «Краснодар» – «Спартак»), с которым уже давно всё понятно — он разве что спартаковскую форму не надевает, когда выходит судить. Надо посмотреть, как будет работать бригада того же Мешкова. Потому что я вижу, что «Спартак» судят по-разному. В первом матче сезона с «Сочи» у «красно-белых» на самом деле отобрали два очка. После этого компенсировали в четырёх играх, где судьи просто подарили «Спартаку» четыре раза по два балла. С «Ротором» (1:0), «Арсеналом» (2:1), «Химками» (3:1) и «Краснодаром». Везде были неверные судейские решения в пользу «Спартака», которые либо впрямую влияли на результат либо просто видоизменяли ход встречи, как это было с «Химками». Там Левников придумал пенальти в ворота химчан, хотя они выигрывали в одну калитку и могли забить ещё два или три мяча.

А у «Ростова» обратная ситуация. Против донского клуба чаще всех ставят пенальти, которые потом РФС признаёт ошибочными, выдают красные карточки, как Роману Еременко в последнем матче с «Химками» (0:2). Там и жёлтая была с большой натяжкой, а показали красную. И после этого, конечно, «Ростов» вдесятером посыпался. Тем более сейчас, когда в команде идёт серьёзная перестройка. В общем, исходя из этих судейских стартовых позиций, «Ростов» не должен даже сыграть вничью. Поскольку «Спартак» в связке с арбитрами должен ростовчан спокойно одолеть.

Если судейский фактор не вмешается в ход игры, шансы «Ростова» всё равно небольшие. Даже при той безобразной поддержке судей, которая есть у «Спартака», я считаю, что эта команда сейчас показывает лучшую игру в лиге, очень быструю. И обладает самым лучшим подбором игроков в нападении. Неплохо выглядят оборона и средняя линия. «Спартак» вполне заслуженно сейчас лидирует. И способен побеждать без помощи судей. И когда они исполняют что-то в пользу «красно-белых», то, на мой взгляд, тем самым просто гадят в тот торт, который «Спартак» пытается испечь.