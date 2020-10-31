Дибала хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Юве» после Роналду

1604135164

сегодня, 12:06

Стало известно, сколько хочет зарабатывать нападающий в «Ювентусе».

Напомним, что недавно между клубом и игроком велись переговоры о продлении контракта, однако диалог зашел в тупик, так как стороны не смогли согласовать зарплату футболиста.

Сообщается, что форвард хочет зарабатывать 15 млн евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком «Юве» после Криштиану Роналду. Сейчас Дибала зарабатывает 7.5 млн евро за сезон.