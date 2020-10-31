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Дибала хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Юве» после Роналду

сегодня, 12:06

Стало известно, сколько хочет зарабатывать нападающий Пауло Дибала в «Ювентусе».

Напомним, что недавно между клубом и игроком велись переговоры о продлении контракта, однако диалог зашел в тупик, так как стороны не смогли согласовать зарплату футболиста.

Сообщается, что форвард хочет зарабатывать 15 млн евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком «Юве» после Криштиану Роналду. Сейчас Дибала зарабатывает 7.5 млн евро за сезон.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:41
Лол. Дибала - слишком игрок настроения, чтобы получать столько монет. Не лидер, не тащер.
juvenale
juvenale
сегодня в 12:41
пусть идет лесом тогда
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
сегодня в 12:36, ред.
Пока не играет даже на свою нынешнюю зарплату. Возможно Сарри был не так уж и глуп, когда хотел его в МЮ сплавить. Даже деградировавший в Испании Мората играет лучше, а забивает больше.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:35
Аппетиты у него зашкаливают.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 12:23
ХАХАХАХАХА!!!!!!
Каждому скоро юве будет платить по 20 млн
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:19
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 12:18
По современным ценникам допустимо, но на мой взгляд несколько завышено в конкретном случае. Лямов 10 он кляньчить может, но не более.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:18
пусть становится даже выше ))но пока не стоит и половины того что ему платят))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:08
Очень хорошее стремление.
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