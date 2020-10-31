Дибала хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Юве» после Роналду

Стало известно, сколько хочет зарабатывать нападающий Пауло Дибала в «Ювентусе».
Напомним, что недавно между клубом и игроком велись переговоры о продлении контракта, однако диалог зашел в тупик, так как стороны не смогли согласовать зарплату футболиста.
Сообщается, что форвард хочет зарабатывать 15 млн евро в год, став самым высокооплачиваемым игроком «Юве» после Криштиану Роналду. Сейчас Дибала зарабатывает 7.5 млн евро за сезон.
Каждому скоро юве будет платить по 20 млн
Каждому скоро юве будет платить по 20 млн