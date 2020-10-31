Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре

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сегодня, 19:04

Нападающий «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба клуба.

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Также на награду претендовали полузащитники Фред и Бруну Фернандеш.

В октябре Рэшфорд забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах, в том числе оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов после выхода на замену — в ворота «РБ Лейпциг».

Также недавно Рэшфорд был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.