Ковтун: «На обороне „Ростова“ сказывается уход лидеров»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал предстоящий матч красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ .

Конечно, на обороне «Ростова» сказывается уход лидеров. Того же Евгения Чернова, например. Но я уверен, что с каждым следующим матчем команда будет прибавлять во взаимопонимании.

Игра будет агрессивной с обеих сторон. А удаления можно ждать всегда. Вы же видите, сколько неоднозначных решений принимают арбитры. Даже VAR порой не помогает.

Даже если и была какая-то лояльность [в отношении «Спартака»], это не значит, что мы увидим нечто подобное в матче с «Ростовом». Игра предстоит для судейства сложная. Но я не верю в какую-то изначальную предвзятость арбитров. Скорее ошибки говорят об уровне профессиональной подготовки.