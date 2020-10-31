Канчельскис рассказал о том, как переболел коронавирусом

Бывший российский футболист рассказал, как перенес коронавирус.

Первые двое суток после положительного теста я был изолирован в гостинице. Состояние — непонятное: то улучшение, то ухудшение. Температура — в районе 37-37.2, но не спадала. Решил поехать в больницу дообследоваться. И в эту ночь у меня стала сильно подниматься температура. Появился дискомфорт в грудной клетке, ощущение, будто она сжимается.

С утра поехал делать КТ — мне сказали, что поражено 20 процентов легких. Врачи посоветовали лечь в больницу. Там кололи в живот, ягодицу, вену. За это время я похудел на несколько килограммов. Долгое время лежал с сильной слабостью. Я лечился в частной больнице, специализирующейся как раз на COVID-19.