«Я бы сделал 11 замен». Моуриньо в гневе, Алли – главная жертва

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сегодня, 10:51

Слишком все хорошо было у «Тоттенхэма», так что многие даже соскучились по выходкам Жозе Моуриньо. Но он вернулся. «Соккер.ру» — о реакции португальца на досадный проигрыш.

Полет ожиданий

«Тоттенхэм» после не самого внятного старта сезона постепенно вкатился в ритм и набрал неплохой ход, особенно на фоне конкурентов в чемпионате Англии, где кто-то совершает осечки. И это позволило «шпорам» приблизиться вплотную к группе лидеров. На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в чемпионате Англии и отстает от лидера всего на два очка – меньше одной победы. Кажется, что можно радоваться и с оптимизмом смотреть в будущее.

Но тут есть парадокс. Чем лучше команда играет, тем большего от нее ждут и тем больнее, когда ожидания не оправдываются. А к хорошему так или иначе «Тоттенхэм» приучил. Ведь после стартового поражения от «Эвертона» он больше не проигрывал и записал на свой счет восемь побед и две ничьи в десяти матчах подряд во всех турнирах.

Приземление

Кто бы мог подумать, что по носу «шпор» щелкнет более чем скромный «Антверпен» из Бельгии. Ну разве что огромные фанаты статистики, которые откопали, что «Тоттенхэм», оказывается, никогда не выигрывал на выезде у бельгийских команд: две ничьих и четыре поражения в шести матчах. Необычная статистика. Но матч с «Антверпеном» магическим образом в нее вписался.

Судьбу противостояния решил всего один гол, который был забит на 29-й минуте Лиором Рафаэловым, а создал голевую ситуацию Дьемерси Мбокани, воспользовавшись ошибкой Бена Дэвиса. У «шпор» была возможность отыграться – самый реальный момент для Карлоса Винисиуса создал Деле Алли в том же первом тайме. Но в целом «шпоры» не впечатляли, а итоговое поражение нельзя назвать каким-то сенсационным, исходя из логики игры. Это, вероятно, и взбесило Моуриньо. О том, что после матча нас всех ждет жара, можно было судить уже по ходу игры. Ведь в перерыве португальский тренер произвел аж четыре замены, убрав Стивена Бергвейна, Деле Алли, Джовани Ло Чельсо и Карлоса Винисиуса, вместо которых вышли Сон Хын-Мин, Лукас Моура, Эрик Ламела и Пьер-Эмиль Хойбьерг.

Все стрелы – на Алли

Этот шаг шокировал и экспертов, и болельщиков. Те прямо во время матча обменивались диаметрально противоположными мнениями. Кто-то называл это решение диким и неоправданным, другие поддерживали Моуриньо, подчеркивая его решительность. А критика в основном доставалась Деле Алли. Вот типичное мнение:

Я думаю, что для Алли все кончено. Извини, приятель, ты недостаточно хорош, чтобы попадать в эту команду. Моуриньо строит коллектив убийц, а ты – мертвый груз.

И далее в таком же духе. Проблему Алли отмечают давно, потому что это уже второй раз из трех случаев, когда он начинал матч в стартовом составе и не выходил на второй тайм. На проблеме Алли сделали акцент прямо во время игры английские эксперты. В частности, легенда «шпор» Глен Ходдл:

Думаю, ситуация для Алли сложная. Это был его шанс. Моуриньо поставил его в основной состав и сказал тем самым: «Покажи хорошую игру, докажи, что можешь играть». Но этого не случилось. Временами он слишком часто отдает мяч. У Алли есть варианты, и он очень старается, но у него не клеится. Такая небрежная игра не вернет его в команду.

С ним согласен и Оуэн Харгривз, который отчасти винит в сложившейся ситуации самого Моуриньо:

Алли не хватает уверенности, и он делает ошибки. Он знает, что Моуриньо наблюдает за ним подобно ястребу. И когда у тебя слабая уверенность, ты играешь слишком осторожно в такой ситуации. Он просто тормозил движение мяча, не поддерживая динамику. Он старался не ошибаться. Ему нужно обрести ту свободу, которой он обладал несколько лет назад, когда блистал.

Финальный разнос

Реакции Моуриньо долго ждать не пришлось. Португалец теперь освоил социальные сети, поэтому не обязательно дожидаться яркого выступления на пресс-конференции. Уже по Инстаграму было понятно, насколько все серьезно:

Плохая игра заслуживает плохого результата. Надеюсь, что все в этом автобусе расстроены так же, как и я. Завтра в 11 утра тренировка.

Особенно ярко эта запись и этот снимок контрастируют с предыдущей публикацией, где запечатлен жизнерадостный Моуриньо в самолете на пути в Бельгию, просматривающий кино:

Еще один полет, еще один фильм, еще один матч Лиги Европы.

Знал бы он, как сильно изменится его настроение.

К слову, такая новая открытость Моуриньо в социальных сетях, в частности, его последняя запись не всем понравилась. Например, другой известный в прошлом футболист Мартин Киоун считает это избыточной демонстрацией:

Это надо сохранять в раздевалке. Не думаю, что тем самым он повышает уважение к себе. Некоторых игроков это заденет. Кто-то испугается, что его карьера закончена. Если хочешь поговорить – скажи все в лицо, не так ли? Такие сообщения нужно говорить лично игрокам. Это противно, временами по-детски. Игроки почему-то должны молчать в соцсетях, а он пишет в Инстаграме. Не думаю, что это здорово. Когда вижу такие вещи, мне не кажется, что в команде может быть какое-то единение. Он жестоко обходится с игроками, а их нужно сплачивать. Он должен быть своим для всех игроков. А это сообщение их заденет.

Впрочем, Моуриньо всем жаждущим выкатил и более развернутую версию своего мнения по поводу игры. И она тоже получилась достаточно яркой, в ней досталось всем, но особенно несчастному Алли, на которого был дан прямой намек.

Я не хочу разбирать никого лично. Мне не нравится это делать. Особенно со СМИ . Думаю, что справедливо будет сказать: отдельные игроки плохой игрой влияют на команду, но и плохая игра команды влияет на то, как смотрится тот или иной футболист. Так что не стану переходить на личности и называть имена. Это предпочитают делать сами журналисты, когда всякий раз перед матчами спрашивают меня, почему этот футболист играет, а этот – нет, почему выбрали того, а не другого. Может быть, теперь в течение ближайших недель у вас не будет таких вопросов, потому что ответ очевиден. Вы знаете, как выглядит наш оптимальный состав. Но я всегда люблю давать шансы игрокам, думаю, что они их заслуживают. И я жду, что они будут шансами пользоваться, хвататься за них двумя руками. Но в будущем мой выбор станет проще. Потому что только я отвечаю за результат, а не игроки. Это моя ответственность, поэтому я решаю, кто будет играть. Если бы я мог, я бы провел 11 замен в том матче. Не сделал пяти замен в перерыве, потому что боялся остаться на целый тайм вовсе без них. В итоге соперник получил то, что заслужил. Лучшая команда выиграла, а худшая проиграла.

Скучали по такому Моуриньо? Или же считаете, что зря тренер настолько стал драматизировать ситуацию и выводить в публичную плоскость свое отношение к действиям футболистов?