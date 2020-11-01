ГлавнаяНовости

Идову: «Сёмин — легенда клуба, болельщики его обожают»

01 ноября 2020, 10:14

Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий в настоящее время за «Химки» на правах аренды, рассказал об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Это шокировало, конечно. С другой стороны, за все время, что я был в клубе, ходили разговоры, что Юрия Палыча хотят убрать. Формальным поводом могли стать результаты, но Сёмин взял чемпионство, потом Кубок и Суперкубок, попадал в Лигу чемпионов. Я осознавал: как только начнутся проблемы, Палыча уволят, но пока мы побеждаем, он будет с нами. Тем более Сёмин — легенда клуба, болельщики его обожают и большинство кричалок во время матчей посвящали именно ему.

В последнем матче перед пандемией была яркая победа (над «Ростовом» — 3:1), мы шли на втором месте. Я реально не ожидал, что Сёмина уберут в такой момент. Казалось, если что-то и случится, то в конце сезона — в зависимости от того, попадем мы в Лигу чемпионов или нет. Но в итоге все решили без нас — ничего нельзя было сделать, только ждать нового тренера и доигрывать чемпионат.

Все новости
Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»
Сегодня, 02:33 Комментарии3
Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»
Сегодня, 02:12 Комментарии2
Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»
Сегодня, 01:22 Комментарии4
Корнаухов: «„Спартаку“ не хватило креативности в матче с „Ростовом“»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:19
"Формальным поводом могли стать результаты"
Времена сменились. Теперь результаты Николича не являются формальным поводом )
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 11:16
он достояние страны а не только локо))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 10:30
В каждом клубе есть такая легенда!
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 10:18
Не всем был удобен Сёмин.
beefs
beefs
01 ноября в 10:16
его очень многие уважают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 10:16
И где он теперь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100