Защитник «Локомотива» , выступающий в настоящее время за «Химки» на правах аренды, рассказал об уходе с поста главного тренера команды.

Это шокировало, конечно. С другой стороны, за все время, что я был в клубе, ходили разговоры, что Юрия Палыча хотят убрать. Формальным поводом могли стать результаты, но Сёмин взял чемпионство, потом Кубок и Суперкубок, попадал в Лигу чемпионов. Я осознавал: как только начнутся проблемы, Палыча уволят, но пока мы побеждаем, он будет с нами. Тем более Сёмин — легенда клуба, болельщики его обожают и большинство кричалок во время матчей посвящали именно ему.

В последнем матче перед пандемией была яркая победа (над «Ростовом» — 3:1), мы шли на втором месте. Я реально не ожидал, что Сёмина уберут в такой момент. Казалось, если что-то и случится, то в конце сезона — в зависимости от того, попадем мы в Лигу чемпионов или нет. Но в итоге все решили без нас — ничего нельзя было сделать, только ждать нового тренера и доигрывать чемпионат.