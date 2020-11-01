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Федотов: «„Сочи“ выполнил план на игру с „Локомотивом“ от и до»

сегодня, 00:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Хочется сказать, что план на игру, особенно первый тайм, ребята выполнили от и до. Проявили бойцовские качества, мастерство, хорошо выбегали в атаку, что привело к реализации моментов и двум забитым мячам. Во втором тайме все складывалось уравновешенно, спокойно… Мы пропустили гол, но команда оборонялась, и это наша заслуженная победа.

Когда увидим Эрика Варданяна? Интересный вопрос. Эрик пропустил очень приличное время и вернулся к тренировкам с командой всего 2,5 недели назад. В тренировочном процессе мы видим, что Эрик полностью готов, но слишком маленький промежуток времени его работы пока.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58
Победа останется , а игра забудется.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:30
Главное результат. Удачи
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