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Мостовой: «„Спартак“ по игре не заслуживал победы в матче с „Ростовом“»

сегодня, 22:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Говорил, если «Ростов» грамотно сыграет, то не проиграет. «Спартак» по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу. Проблема с настроем? А «Спартак» что, в чемпионате Таиланда играет? Ещё и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди ещё много матчей, все будут ошибаться и терять очки.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:51
За такую игру вообще ещё пару очков надо отбирать!
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:43
А что тут объяснять, если статистика говорит за себя... пропускают первыми - и начинаются проблемы. Пресловутый план Б отсутствует как таковой.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:41
Как же же быстро переобувается господин Мостовой! Еще недавно вещал , что Спартак играет в самый быстрый , самый комбинационный футбол, а сегодня про это уже забыл. В целом же Ростов грамотно сыграл в обороне , что и привело к победе. Спартак же сегодня был не похож сам на себя. В чем причина , я думаю, нам Тедеско объяснит.
Ростов с победой!!!
Всем здоровья.
FROBI
FROBI ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
сегодня в 22:40, ред.
Завтра красно-белая физиономия Черданцева целый час будет обосновывать, что красная карточка была самой наисправедливейшей на белом свете )
Faustello
Faustello
сегодня в 22:37
Это заговор!!!)))
ABir
ABir
сегодня в 22:34
Да, победы сегодня Спартак не заслуживал, но и поражения по игре тоже не заслужил. Ростов кроме эшелонированной обороны особо тоже ничего не показал. Но а гол красивый, очередной зевок нашей обороны. А вот сравнять не свезло, хотя моменты были. Будем ждать следующего тура, надо делать правильные выводы и двигаться дальше
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:33
Не говори гоп)...игра на игру не приходится...да проиграли мы коням прошлое дерби...но и кони были биты не раз...завтра вас Ротор проверит)...
Justas Weiss7
Justas Weiss7 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:30
пропаганда Спартака проспартаковских СМИ уже порядком раздражает как будто все болелы должны петь под одну дуду великой, нардной, которая ноль в uefa
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:28
Жалко что не с вами играем в следующем туре, вам и ждать долго не пришлось бы.
протон1
протон1
сегодня в 22:23
помню мостовой как играл с карпиным в ссср. эх было время
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:21
Из этих "утюгов" про ЦСКА уже вовсю вещают последнее время...так что ждем)...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:20
В спартаке никогда не было игры, всю жизнь его тянули за уши.
FROBI
FROBI
сегодня в 22:12
До чемпионата Таиланда Спартаку еще надо дорасти! )
cska1948
cska1948
сегодня в 22:11
Последнее время из каждого утюга только и слышно было, что СпаМ демонстрирует лучший футбол в лиге! Хвалите БОЛЬШЕ! Это явно идёт на пользу СпаМу!
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