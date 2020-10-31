Мостовой: «„Спартак“ по игре не заслуживал победы в матче с „Ростовом“»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Говорил, если «Ростов» грамотно сыграет, то не проиграет. «Спартак» по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу. Проблема с настроем? А «Спартак» что, в чемпионате Таиланда играет? Ещё и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди ещё много матчей, все будут ошибаться и терять очки.