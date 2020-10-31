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Быстров: «Талалаеву удалось вбить игрокам, что они умеют играть в футбол»

сегодня, 22:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о поражении «Краснодара» в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:2).

Все прогнозировалось. Если смотреть на состав «Краснодара»… Так скажу: если бы команда вышла в первой лиге, то и там было бы тяжело.

Маркуса Берга не было, по сути. Когда его меняли, он даже не пожал руку Мураду Мусаеву. Чем он был недоволен – не знаю. Я бы его минуте на 30-й уже поменял.

Нужно с уважением относиться к тренеру. У него непростая ситуация. Команда играет без четырех-пяти своих лидеров.

Что касается «Ахмата», то Талалаеву удалось вбить ребятам, что они умеют играть в футбол.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 23:21
мурада надо уволить. вот что просят ребята
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:14
В этом весь прикол,нашим игрокам надо напоминать в какую игру они выходят играть
FROBI
FROBI
сегодня в 22:45
Талалаеву удалось вбить ребятам еще и другое: ну нет в ЧР баварий и им подобных! а значит, вполне можно бороться.
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