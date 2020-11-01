С. Бакаев: «Хотел бы посвятить забитый мяч дедушке»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал итоги матча 13-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

По началу игра была непростой. Начало было нервное. Потом наладили, реализовали стандарт. Потом Деспот очень хорошо реализовал свой момент. После этого по-другому все пошло, увереннее начали действовать, все начало получаться, в том числе контроль мяча. Поначалу были потери, а потом начали больше контролировать мяч и организовывать атаки.

Оценивать себя я не люблю, оценивать будет главный тренер. А так, нужно меньше ошибаться, были сегодня простые ошибки, где можно было сыграть попроще, увереннее. В принципе неплохо, но нужно работать. Пользуясь случаем, хотел бы посвятить забитый мяч дедушке, у которого день рождения.