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С. Бакаев: «Хотел бы посвятить забитый мяч дедушке»

01 ноября 2020, 09:26
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал итоги матча 13-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

По началу игра была непростой. Начало было нервное. Потом наладили, реализовали стандарт. Потом Деспот очень хорошо реализовал свой момент. После этого по-другому все пошло, увереннее начали действовать, все начало получаться, в том числе контроль мяча. Поначалу были потери, а потом начали больше контролировать мяч и организовывать атаки.

Оценивать себя я не люблю, оценивать будет главный тренер. А так, нужно меньше ошибаться, были сегодня простые ошибки, где можно было сыграть попроще, увереннее. В принципе неплохо, но нужно работать. Пользуясь случаем, хотел бы посвятить забитый мяч дедушке, у которого день рождения.

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КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 09:39
Рубин сейчас на подъёме.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 ноября в 09:30
Уважительное отношение к старшим
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