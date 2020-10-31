Аршавин: «„Спартаку“ не хватило эмоций Тедеско в матче с „Ростовом“»

Бывший футболист сборной России поделился мыслями о матче 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (0:1).

Было неожиданно, что «Спартак» проиграл «Ростову». Плюс наши участники Лиги чемпионов — «Локомотив» и «Краснодар» — не смогли восстановиться после напряжённых еврокубковых матчей и уступили. У наших клубов нет запаса прочности, мастерства и длины скамейки запасных. Это касается «Краснодара», в частности. Там человек 5-6 болеет или травмировано.

«Спартаку» не хватило Тедеско, его эмоций. По кадрам трансляции было видно, что он сидит и смотрит грустно на футбол. Как старенькая бабушка. Может поэтому его подопечные так и провели первый тайм.