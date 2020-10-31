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Аршавин: «„Спартаку“ не хватило эмоций Тедеско в матче с „Ростовом“»

вчера, 23:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о матче 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» (0:1).

Было неожиданно, что «Спартак» проиграл «Ростову». Плюс наши участники Лиги чемпионов — «Локомотив» и «Краснодар» — не смогли восстановиться после напряжённых еврокубковых матчей и уступили. У наших клубов нет запаса прочности, мастерства и длины скамейки запасных. Это касается «Краснодара», в частности. Там человек 5-6 болеет или травмировано.

«Спартаку» не хватило Тедеско, его эмоций. По кадрам трансляции было видно, что он сидит и смотрит грустно на футбол. Как старенькая бабушка. Может поэтому его подопечные так и провели первый тайм.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:08
Квелым выглядел Спартак.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:56
Поздравляю cпартак за лучший матч в истории, пропустили всего то один мяч
протон1
протон1
сегодня в 00:48
обязательно надо быть у кромки поля. и показывать зубы?). много тренеров которые сидели на трибунах. и выигрывали игры. то что там тедеско отлучили и спартак проиграл ни о чем. просто такой момент на руку самому тедеско. что вот я не причем. но суть то в чем7 зачем ты дисквалификацию получал?
протон1
протон1
сегодня в 00:46
что за бред. спартак проиграл . потому что тедеско на скамейкке страдал. ну что за дет сад. )
FROBI
FROBI
сегодня в 00:11
Еще один юморист. По фамилии Аршавин.
"Не хватило эмоций..." Немецкий аниматор чо ли нужен? ))
Скорее проблема с мыслью. Стоит пропустить первыми... и начинается хаос. Твоя-моя не понимайт, как взламывать позиционную оборону соперника.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
Дык вышли шапками закидать)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Каких эмоций,мастерства и желания им не хватило,а может их просто нет!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:05
возможно что и так))))
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