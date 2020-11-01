Первушин: «Сложно что-то комментировать»

Наставник «Тамбова» поделился впечатлениями после поражения от «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России.

Во втором тайме перестроились, появились подходы. Килин убежал, мог забивать. Но, к сожалению, удаления эти. Конечно, тяжело, когда играешь вдевятером. Так сложилось, что забили гол, но в концовке пропустили. Сложно что-то комментировать.

Играя вдевятером, могли и на ничью перевести. Полученная красная карточка — это недисциплинированное поведение Тетрашвили. Это из рук вон. По Килину — одна, вторая желтая карточка — это игровые эпизоды, к нему претензий меньше. К Тетрашвили большие претензии. Не было смысла менять пенальтиста, так как Онугха уверенно реализовал первый удар. К сожалению, хорошо сыграл вратарь.