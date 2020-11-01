ГлавнаяНовости

Первушин: «Сложно что-то комментировать»

01 ноября 2020, 22:20
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями после поражения от «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России.

Во втором тайме перестроились, появились подходы. Килин убежал, мог забивать. Но, к сожалению, удаления эти. Конечно, тяжело, когда играешь вдевятером. Так сложилось, что забили гол, но в концовке пропустили. Сложно что-то комментировать.

Играя вдевятером, могли и на ничью перевести. Полученная красная карточка — это недисциплинированное поведение Тетрашвили. Это из рук вон. По Килину — одна, вторая желтая карточка — это игровые эпизоды, к нему претензий меньше. К Тетрашвили большие претензии. Не было смысла менять пенальтиста, так как Онугха уверенно реализовал первый удар. К сожалению, хорошо сыграл вратарь.

Все новости
Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА останется на 1-м месте до конца чемпионата»
Сегодня, 02:33 Комментарии3
Наумов: «Вряд ли „Локо“ хватит мастерства, чтобы добыть даже ничью»
Сегодня, 02:12 Комментарии2
Оздоев: «„Зенит“ провёл очень много матчей. Очки сейчас важнее игры»
Сегодня, 01:33 Комментарии2
Дм. Черышев: «„Локо“ будет крайне непросто с „Атлетико“, но шансы есть»
Сегодня, 01:22 Комментарии4
Корнаухов: «„Спартаку“ не хватило креативности в матче с „Ростовом“»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Быстров: «В последних матчах у „Зенита“ есть явный спад»
Вчера, 23:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:56
фортуна не дотянула ...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:58
Везение было на стороне динамиков.
ДСА
ДСА
вчера в 04:51
Не повезло в концовке.
drug01
drug01
01 ноября в 22:58
Сложная игра... Но положительный результат!!!
Kolymchanin
Kolymchanin
01 ноября в 22:55
Ага... фортуна по имени Шунин! И вообще надоело это нытье про игру в меньшестве - сами виноваты. Другое дело игра Динамо в большенстве, так это другая история.
Думаю, что останься команды в равных составах, то победа была бы более уверенной. ИМХО.
ABir
ABir
01 ноября в 22:41
Все было в руках (ногах) Тамбова
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
01 ноября в 22:41, ред.
Это за выходку Тетрашвили
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 ноября в 22:38
Фортуна, сделав изящный пирует, все-таки в конце концов повернулась к волкам задом.
mangox22
mangox22
01 ноября в 22:26
Надо просто принять
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100