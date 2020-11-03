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Конте подтвердил слухи о том, что мог возглавить «Реал»

вчера, 07:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте накануне матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов подтвердил слух о том, что ранее имел возможность возглавить мадридский клуб.

Несомненно, была парочка моментов, когда я был очень близок к тому, чтобы стать тренером «Реала». Но к тому времени сезон уже начался, было бы непросто — клуб уже составил свой график, и я предпочёл отложить эту возможность.

Прямо сейчас я полностью сфокусирован на «Интере». Здесь мы вместе с очень сильными руководителями запустили новый проект, и я очень рад. Мы работаем над чем-то значимым.

Да, в прошлом у меня действительно была возможность стать тренером «Реала», но, пожалуй, в тот раз время ещё не пришло. А сейчас я хочу продолжить здесь свою работу над проектом.

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Все комментарии
feris1
feris1
вчера в 09:49
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 08:59
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      вчера в 08:58
      Сегодня Перес убедится, что сделал правильно, не доверившись парику.
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 08:18
      а так же стать римским папой)))))))))))
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 07:28
      В этом сезоне Конте никуда не уйдёт.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 07:17
      Дни Зидана сочтены.
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