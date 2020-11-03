Конте подтвердил слухи о том, что мог возглавить «Реал»

Главный тренер «Интера» накануне матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов подтвердил слух о том, что ранее имел возможность возглавить мадридский клуб.

Несомненно, была парочка моментов, когда я был очень близок к тому, чтобы стать тренером «Реала». Но к тому времени сезон уже начался, было бы непросто — клуб уже составил свой график, и я предпочёл отложить эту возможность.

Прямо сейчас я полностью сфокусирован на «Интере». Здесь мы вместе с очень сильными руководителями запустили новый проект, и я очень рад. Мы работаем над чем-то значимым.

Да, в прошлом у меня действительно была возможность стать тренером «Реала», но, пожалуй, в тот раз время ещё не пришло. А сейчас я хочу продолжить здесь свою работу над проектом.