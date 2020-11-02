«МЮ может ждать титул 20 лет». Сульшер – тренер для середняков, идут на 15-м месте в АПЛ

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сегодня, 12:28

Пока не слушают старину Фергюсона. Но «Соккер.ру» знает, что нужно делать – начать глобальную перестройку.

Уже после назначения Сульшера главным тренером сэр Алекс обратился к футболистам в Каррингтоне, и в его послании молодым были слова: «Сделайте Юнайтед великим снова». Повторил лозунг президента США .

Но спустя определенное время и сыгранные матчи скорее верится не в возвращение на вершину в АПЛ и в Лиге чемпионов, а в увольнение Оле-Гуннара и слова Гиггза, тоже легенды клуба, чье мнение актуально:

Может пройти 15 или 20 лет, прежде чем МЮ снова выиграет АПЛ . Особенно если Клопп и Гвардиола останутся в своих клубах. У них есть необходимые ресурсы и игроки. «Ливерпуль» является ярким примером. Выиграли чемпионат в 1990 году, а после думали, что скоро снова станут чемпионами. Но это случилось спустя много лет. Даже Клоппу потребовалось четыре с половиной года, чтобы выиграть АПЛ . Для «Манчестер Юнайтед» это займет много времени.

Гиггз не ошибается, но есть контраргументы – клуб не делает все, чтобы ускорить процесс возвращения на вершину. А титулы «Челси» и «Лестера» напоминают, что АПЛ может взять не только команда Клоппа или Гвардиолы.

Эд Вудворд – второй Бартомеу

- цепляется за кризис. «Не увольняйте меня, я умею зарабатывать». В МЮ любой менеджер обеспечит приток денег, там конвейер. Но во всем, что касается рывка к титулам, Вудворд плох. Нет хорошей футбольной репутации, шел на поводу у агентов. За семь лет стало понятно — не разбирается в футболе;

- большое заблуждение, что люди на высоких постах автоматически квалифицированные. За успешными чемпионскими проектами стоят не дядьки с миллиардами, а те, кто грамотно тратит. У «Челси» за время, что Вудворд в МЮ , трансферный баланс отрицательный — 351 млн евро, но у МЮ дела хуже – 820 млн евро на ветер, не считая зарплат игроков;

- есть вопросы к стоимости трансферов Магуйара и Фреда. К эффективности сделок по Лукаку, Линделефу, Санчесу, Погба, Мхитаряну, Байи, Марсьялю, Шнейдерлину, Депаю и Ди Марие. Вудворд взял на себя то, что не умеет делать – трансферы. Но скаутинг – фундамент чемпионства. Клоппу «золотую» основу собрали за меньшие деньги, чем потратил Эд.

Не хватает тренера-чемпиона

- Моуриньо перешел в фазу наставника «шпор», с ним АПЛ в Манчестере не выиграли. Гвардиолу и Клоппа упустили. Симеоне, когда Диего был на пике тренерской формы, не завербовали. Ведут Почеттино, но сколько у Маурисио чемпионств? Нужен великий наставник, вожак, а его нет на горизонте;

- если бы Сульшер тренировал «Лестер» и вышел в ЛЧ , как с МЮ – назвали бы героем. Но у него дорогущий состав, а Оле-Гуннар выигрывает, только если подстраивается под соперника. Артета тоже так умеет – получили первое с 2006-го поражение МЮ от «Арсенала» на «Олд Траффорд» в АПЛ ;

- у норвежца нет чемпионской харизмы, мягкий, сравните с Роем Кином. У Сульшера еще нет жесткости, чтобы настоять на трансферах – Холанда потеряли. И Погба в чувство тренер не привел. Определенно не Фергюсон 2.0. Большие сомнения, что норвежец изменится и станет чемпионом АПЛ .

У клуба слабый менеджмент

- после Рибалты, что работает на «Зенит», в МЮ толпа — Баут, Лоулор и Корт. Двое последних опытные, при Фергюсоне в клубе были, но они, как Мэтт Джадж – это «смотрящий» за трансферами от Вудворда, совершили десятки ошибок, что привели к 15-му месту в таблице;

- вечно ведут переговоры с людьми, что могут стать спортивными директорами – то Рио Фердинанда дергали, то про Ван дер Сара и его успехи с «Аяксом» вспоминали. А по факту переговоры ведет Джадж, идет на поводу у агентов. Даже свободный агент Ибрагимович получил в МЮ царские условия, но не нашел вдохновение, как в «Милане».

МЮ безразличен лучшим игрокам

- это проблема, в проект не верят. Бруну Фернандеш почтет за честь играть за МЮ , но такие ребята, как Гризманн, Неймар или Мбаппе, откажутся. Реакция у игроков, что завоевывали трофеи, на «Юнайтед» примерно такая, как у Ди Марии – если попадается трансляция матча, то переключает. Предложение из «красного» Манчестера не интересно ни Ван Дейку, ни Салаху, ни Обамеянгу, ни Месси, ни Роналду;

- Фернандеша хватило на отрезок сезона, сейчас плох. Ван де Бек ведет резкий диалог с Сульшером через прессу вместе с агентом, постоянно в основе не играет. Капитана Магуайра не разжаловали в рядовые после инцидента в Греции. Де Хеа выдали невероятный контракт, что расслабил испанца – доказательство, что надо уметь вовремя отпускать игроков. Если бы вместо Давида спасал Облак, вместо Магуайра — Ван Дейк, то шансы на чемпионский титул точно бы выросли. Салаха и Мане МЮ себе тоже мог позволить;

- Погба стоило отпустить вовремя. Но это как истории Депая, Санчеса, Мхитаряна и многих других. МЮ стал дойной коровой для клубов-продавцов, их используют. Даже странно, что у Ватцке не получилось всучить Санчо за 150 млн евро. Падение доходов помешало, а так МЮ был настроен тратиться в стиле Бартомеу. Но посмотрите, как форварда искали. После Игало взяли Кавани, которого забраковали врачи остальных грандов.

У «дьяволов» хватает ресурсов

- умеренно хорошие новости: ниже падать некуда. Колоссальные финансовые потери ждут все клубы мира, но у МЮ был запас. Не обновляют стадион, как «Реал». Не совершали серию безумных сделок за 100+ миллионов евро, как «Барселона». Нет шейхов, как у ПСЖ или МС , но есть история, как у «Баварии», стабильные доходы. С бюджетом выше 700 млн евро нужно лидировать в АПЛ , а не быть 15-м;

- даже в ужасном по качеству матче МЮ и «Арсенала» могло не быть проигравших. Перед Фергюсоном и Венгером неудобно, но если бы Погба не привез пенальти, а в атаке было не два точных удара за матч, то могли увидеть ничью. Или минимальную победу МЮ . Вместо этого не реализовывают даже тот потенциал, что есть;

- важно осознать, что МЮ больше не боятся до выхода на поле. Ошибки Де Хеа и Магуйара стали мемами. Лавины пенальти нет. Марсьяль в плохой форме, есть отторжение на неродной позиции. А Рэшфорд за всех не сыграет. У МЮ менталитет середняка с миллиардным составом – допускают странные ошибки, иногда получают победы 5:0, но в концовке, чудом;

- это стиль Сульшера, которому проще разобрать игру ПСЖ в группе, чем обыграть «Севилью» в полуфинале ЛЕ . «Дьяволов» не боятся, сами толкают соперников к победам. Видим заход на новый круг ада. Тренеров Вудворд увольнял не раз, а толку? Пока Глейзерам плевать на скатывание МЮ в футбольную яму – радикальных перемен не будет;

- жаль, ведь и перспективные ребята в составе есть, и денег куры не клюют, и клуб однозначно великий. Но если нет порядка и квалификации – нет прогресса. А нет тактически свежего футбола – нет чемпионства. Владение ниже, чем у «Брайтона». Меньше точных ударов, чем у «Саутгемптона». Поражений больше, чем побед (хотя есть матч в запасе).