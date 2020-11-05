Газинский: «Поговорили в раздевалке на повышенных тонах»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Находить какие-то слова трудно. Но мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счёте после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжёлых в карьере. Но нужно двигаться дальше.

Что говорил Шапи в раздевалке после игры? То, что было в раздевалке, останется там. Да, мы поговорили на повышенных тонах, но я выносить в свет это не буду. Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда.

Удивило ли такое провальное начало «Севильи» в первом тайме? Скажу за нашу команду. Мы понимали, что матч будет непростым, понимали, что у противника есть квалифицированные футболисты. Мы старались использовать все моменты и справились с этим. Заработали пенальти, штрафной. Были и другие подходы, старались выжимать максимум.

Не знаю, что произошло. Упустили полностью игру. Мы были в большинстве, надо было побеждать.