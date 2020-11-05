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Газинский: «Поговорили в раздевалке на повышенных тонах»

сегодня, 02:34
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Находить какие-то слова трудно. Но мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счёте после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжёлых в карьере. Но нужно двигаться дальше.

Что говорил Шапи в раздевалке после игры? То, что было в раздевалке, останется там. Да, мы поговорили на повышенных тонах, но я выносить в свет это не буду. Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда.

Удивило ли такое провальное начало «Севильи» в первом тайме? Скажу за нашу команду. Мы понимали, что матч будет непростым, понимали, что у противника есть квалифицированные футболисты. Мы старались использовать все моменты и справились с этим. Заработали пенальти, штрафной. Были и другие подходы, старались выжимать максимум.

Не знаю, что произошло. Упустили полностью игру. Мы были в большинстве, надо было побеждать.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 10:36
Прямо в точку!!!!!!!!!Ни убавить не прибавить!!!!!!!!!!!!!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 09:30
Суко, когда тебя из команды извлекут зритель грёбаный.
stavr74
stavr74
сегодня в 09:15
Да уж. Однако
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Обделались по полной
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:49
Надо гнать пассажира
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:43
Кошмарный второй тайм со стороны Краснодара позволил Севилье перевернуть игру в свою пользу. А как все хорошо начиналось. Но старая болезнь наших команд дала о себе знать во втором тайме. Команда прижалась к воротам пытаясь сохранить победный счет, потом хотя бы ничью. А в итоге проиграли и это вполне заслуженно.
Жаль.
Всем здоровья.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:38
Футбольные раки!!!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:38
Но нужно двигаться дальше.
Куда мл.ть? На дно?
Может лучше вернуться назад?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:36
Это просто позор: так закончить матч.
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