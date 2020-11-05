Уступили в большинстве со счета 2:0. Самое обидное поражение «Краснодара»

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сегодня, 02:30

«Краснодар» проиграл «Севилье». И это одно из самых обидных поражений российских команд. «Соккер.ру» — о неудаче «быков», когда Фортуна была повернута к ним лицом.

Парадоксальное ощущение. За поражение «Краснодара» от «Челси» дома со счетом 0:4 было не так обидно, как за этот проигрыш со счетом 2:3 в Севилье. Вроде и бой дали, но ощущение досады – доминирующее. А всё из-за нюансов, из которых складывалась игра. Она определялась множеством аспектов, которые можно разделить на крупные блоки. Через них и отправимся изучать игру.

Через судейство

Когда говорят, что судья был очень заметен, обычно придают этому негативную коннотацию. Дескать, стягивал на себя внимание и ломал игру. Но не в этот раз. Феликс Брих действительно был заметной фигурой на протяжении всего матча. Но не ломал игру, не портил ее, а наводил порядок, как и положено рефери. Влияя при этом на результат. Но верша правосудие. Только в первом тайме он принял целую пачку судьбоносных решений вместе со своими ассистентами.

Эпизод первый. Когда в самом начале игры арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» за якобы фол Шапи, могло показаться, что всё пойдет прахом, поскольку «Севилья» мощно стартовала. Но судьба дала «быкам» шанс – ВАР показал, что Сулейманов не нарушал правила, и столкновение было вполне игровым. Пенальти отменили. В своем первоначальном решении Брих ошибся, но быстро сориентировался, послушал ассистентов, посмотрел сам повтор, не постеснялся изменить решение. Всё уверенно и спокойно.

Эпизод второй. Так же спокойно он назначил пенальти в ворота «Севильи», но тоже только после подсказки ВАР и просмотра повтора. Когда Кунде стукнул по ноге Берга в своей штрафной. Возможно, уже тогда «Севилья» должна была остаться в меньшинстве, потому что у Жюля уже была желтая карточка. Но Брих не показал второе предупреждение – имел право. Зато назначил пенальти, исправив свое же решение, и Берг его реализовал. Какая же тут профессиональная работа, если ему пришлось менять решения дважды, скажете вы. Но ВАР дает новые реалии. ВАР – часть судейской машины, как и главный арбитр. Его понимание ВАР, его взаимодействие с ВАР определяет в конечном итоге и качество его работы. В этом плане Брих был безупречен.

Эпизод третий. Как и в случае с удалением Наваса в конце первого тайма. Ведь это лидер «Севильи», от него шла вся угроза в первом тайме, он всё разгонял. Но помчался в оборону исправлять ошибку партнера и наступил на пятку Олссону перед штрафной. Технически – фол последней надежды. Брих без колебаний показал Навасу прямую красную карточку. В этот момент, наверное, сердца фанатов «Краснодара» наполнились даже большей надеждой, чем после голов Шапи и Берга. И тут перейдем к следующему шагу.

Через тренерские решения

Здесь, наверное, будут наибольшие претензии к Мусаеву. Но нужно понимать, в какой обстановке он работает. В отличие от Лопетеги Мусаев не выбирает, кого ему выбрать, исходя из того или иного тактического нюанса. Он выбирает среди тех, кто просто готов играть. Вот оказались в заявке Вандерсон и Классон, но очевидно, что они после восстановления не в тех кондициях, чтобы отыграть полный матч. Вот и приходится рассчитывать на Шапи, Уткина, Сабуа с первых минут. Без Петрова, Вильены, Кабелла, Ари.

По своим ресурсам «Краснодар» далек от «Севильи». Это не в качестве оправдания, а констатация факта. Ведь тот же Шапи забил шикарный гол со штрафного. А пространства для маневра не было. Поэтому Мусаев уже в первом тайме вместо «задохнувшегося», по его словам, Сабуа выпустил Сперцяна. Этому флангу приходилось в первой половине работать против Наваса, который просто «убивал» оппонентов – от него исходила вся угроза.

Интересно, что в первом же тайме кадровые перестановки решил делать и Лопетеги, чья команда после мощного старта феноменальным образом «летела» 0:2. В первую очередь он убрал Кунде, который был на виртуальной красной карточке и желал провалиться под землю. Ведь два его фола на Берге привели к двум несколько нелогичным голам «Краснодара».

Это выбьет из колеи кого угодно, и Лопетеги это прочувствовал, решившись на двойную замену уже в первой половине. Еще и Акунью вместо Эскудеро выпустил, чтобы усилить фланговое давление, потому что успел заметить, как тяжело «Краснодар» с ним справлялся. Во втором тайме тренерские решения также определяли многое. Наверное, одним из наиболее спорных решений Мусаева стал выход Сорокина вместо Рамиреса. Кристиан был малозаметен до перерыва, но у него шикарный атакующий потенциал.

А с выходом Сорокина перестроилась структура обороны «Краснодара». Он составил пару с Кайо в центре обороны, Мартынович ушел на один фланг, а Чернов – на другой. Оттягиванию игры от ворот Сафонова это не способствовало. Вероятно, Мусаев ждал, что «Севилья» в меньшинстве будет не так активна, не станет так душить. Но по факту хозяева, лишившись Наваса, просто убрали флангового защитника и продолжили играть агрессивно. «Краснодар» же лишил себя возможности отвечать и скатился к игре на отбой.

Свою первую эпизодическую позиционную атаку он провел только на 55-й минуте. А потом уже при счете 2:3 в самом конце. Прижатые к стене защитники «Краснодара» постепенно стали ошибаться. Чернов, который много таскал мяч вперед, не успевал сзади крыть оппонентов. Мартынович, оказавшись на фланге, выключался из поддержки команды. А Кайо, от которого можно ждать чего угодно во всех смыслах, стал соавтором переворота, который устроила «Севилья». Именно его грубейшая ошибка подарила Эн-Несери гол.

Через три минуты он забил второй для себя и третий для команды. Там тоже просто не смогли вынести. В какой-то момент «Краснодар» просто остановился и играл на вынос. Кажется, что лучше бы и не было удаления у «Севильи». «Быки» не знали просто, что с этим делать, и подумали, что испанцы лишь остановятся, но остановились сами. К слову, о тренерских решениях. Лопетеги мог себе позволить пробовать разные сочетания в атаке.

И именно вариант с вышедшим свежим Эн-Несери сработал. Сравните, что приходилось делать Мусаеву. Убирать вышедшего ранее Сперцяна. Вместо него появился Классон. А потом вышел и Вандерсон. Едва живые, только восстановившиеся, не готовые играть больше тайма. По Классону это было видно, кстати. Он часто не попадал в ритм, в игру. А вот Вандерсон вошел более бодро. Это вселяет оптимизм – возникали намеки на игру того самого «Краснодара», который не отбивается и не страдает, затыкая дыры на поле, а комбинирует и лихо разыгрывает мяч. Но пока лишь намеки.

Через цифры

Удары по воротам (в створ): 22 (10) – 9 (3)

Уверенное преимущество «Севильи» по созданным моментам, по ударам, которыми эти самые моменты завершились. Причем обстрел «Севилья» вела достаточно точно – Сафонову приходилось летать по воротам и вертеться как белке в колесе. Что интересно, удары все были распределены довольно равномерно, что подчеркивает особенность матча: угроза исходила от всех. По три удара у «Севильи» нанесли Ракитич, де Йонг и Эн-Несери, у «Краснодара» столько же попыток было у Берга. Сафонов же в итоге совершил восемь сэйвов, тогда как у Вацлика статистика насчитала всего один.

Матвей сделал всё, чтобы «Краснодар» остался в игре, но партнеры не позволили этому случиться. Статистика по ударам была бы более удручающая, если бы в конце матча «Краснодару» не позволили надавить. Но и тут можно отметить одну важную особенность. Это финальное подобие навала от «быков» заканчивалось очень часто не опасными моментами, а блокированными подачами, прострелами и ударами – игроки «Севильи» грамотно подставлялись под все попытки соперника доставить мяч к воротам, ложась под мяч.

Показательно, например, то, как на последних секундах дважды Шапи не смог просто подать к чужим воротам, сделать заброс – всё блокировал оппонент рядом. И так было постоянно на последних минутах. Поэтому и не получилось дожать. И вот этого как раз не хватило самому «Краснодару», когда давила «Севилья».

Владение мячом (точность передач): 61% (85%) – 39% (73%)

Обычно когда в матче есть удаление, игра по этим показателям делится на две части: до него и после. Наш случай уникален, потому что удаление никак не повлияло на владение мячом и точность передач. Скорее, картина чуть стала меняться, когда «Севилья» повела в счете. Только тогда «Краснодар» начал отыгрывать владение мячом, но не точность передач, которая для Лиги чемпионов крайне низка у «быков», в основном игравших на вынос.

Так что ничего удивительного. А владение мячом держалось на уровне 70% у «Севильи» до ее третьего гола. Независимо от численности команды на поле. Тут претензии к «Краснодару», который не смог разыграть лишнего. Интереснее становится, когда мы посмотрим на передачи и пробег команд. «Краснодар» сделал всего лишь 290 точных пасов, тогда как «Севилья» — 603 – больше чем в два раза. «Севилья» играла комбинационно, командно, «Краснодар» — ситуативно и зачастую панически.

Еще страшнее становится от того, что краснодарцы пробежали более 120 километров на всех. А «Севилья» — 110 километров. Вот ее цифра – стандарт для Лиги чемпионов, а 120 километров – это нечто безумное. К примеру, в матче «Локомотива» и «Атлетико» обе команды набегали не более 107 километров. Парадоксально то, что у «Севильи» долго было на одного игрока меньше, но она пробежала ощутимо меньше «Краснодара», который много суетился, метался и быстрее уставал. Очень необычная картина.

Обводки (фолы): 12 (11) – 8 (14)

Немало было нарушений правил в этом матче. Они во многом влияли и на результат, на забитые голы. Причем в обе стороны. Краснодарцы чуть чаще фолили, потому что больше оказывались под давлением и вынуждены были это делать, не справляясь где-то или не успевая (при таком «набеге» неудивительно).

А вот что касается обводок, то тут интереснее. «Севилья» успешнее их применяла, но только усилиями Окампоса, который совершил аж девять штук. Примечательно, что делал он это в основном в первом тайме. А во втором игра «Севильи» стала более командной, как ни парадоксально. Меньше расчета на индивидуальные действия, больше – на общую работу.